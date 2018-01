Ostatky kardinála Berana se vrátí do Česka, papež povolil převoz

Papež František podle České televize dal svolení s převozem ostatků kardinála Berana do České republiky. Informaci následně potvrdil český velvyslanec ve Vatikánu Pavel Vošalík. Papež tak rozhodl v souladu s poslední vůlí kněze. Josef Beran prošel nacistickým i komunistickým vězením a ve vatikánském vyhnanství zemřel v roce 1969. Tehdejší komunistická vláda v Československu ale zakázala převézt jeho tělo zpět do vlasti. K převozu ostatků z chrámu svatého Petra ve Vatikánu by mohlo dojít během dubna.