Zvrhlíci mají smůlu? Podřízené už nemusí dál mlčet, vyhazov vykompenzují miliony od celebrit

300 hollywoodských hereček, scenáristek, režisérek a spisovatelek představilo deníku The New York Times ambiciózní projekt s názvem Time’s Up (Čas vypršel). Jeho cílem je zabránit sexuálnímu obtěžování žen, které pracují ve službách nebo zemědělství. Ty se podle průzkumů nejčastěji potýkají s obtěžováním ze strany vedoucích pracovníků, ale často mlčí, protože se bojí o práci. Na rozdíl od kampaně #metoo chce Time’s Up dosáhnout určitých změn a zároveň obtěžovaným ženám pomoci i finančně. Co na vznik fondu říká česká expertka?

K hnutí „Čas vypršel“ se připojila celá řada známých hereček, jako Ashley Judd, Eva Longoria, Natalie Portman, Emma Stone, Reese Whitherspoon, dále pak slavné scenáristky i právničky. Podle informací se jim podařilo nashromáždit sumu 13 milionů dolarů do fondu právní ochrany. Mezi nejštědřejší dárce prý patří herečka Meryl Streep a režisér Steven Spielberg.

Peníze z fondu mají putovat méně privilegovaným ženám, zaměstnankyním ve službách, zdravotnictví, zemědělství a dělnicím a pomoci jim s ochranou proti sexuálnímu zneužívání na pracovištích a také jim pomoci bojovat s následky, které by mohly vést k ohlášení sexuálního obtěžování.

Podle dat na webu iniciativy je prokázáno, že v kolektivech, kde je vyvážený poměr vedoucích pracovníků a pracovnic, je nižší počet incidentů se sexuálním obtěžováním než v těch, kde na vedoucích postech jsou převážně muži. Ženy na nižších pozicích často o sexuálním obtěžování mlčí, protože mají strach ze ztráty zaměstnání nebo že jim nikdo neuvěří.

Video Každá 10. Češka protrpěla znásilnění, hlavně od partnerů a manželů. „Často je to bez křiku a pláče,“ říká Nejedlová. - Andrea Ulagová, Blesk Zprávy 1080p 720p 360p <p>Celý svět momentálně žije aférou producenta Harveyho Weinsteina, který obtěžoval řadu známých hollywoodských hereček. Společnosti tak opět rezunuje téma sexuálního násilí a znásilnění, případ otevřel celou řadu palčivých otázek ohledně ochrany obětí. Řada organizací v Česku poukazuje na fakt, že u nás převládá celá řada mýtů ohledně sexuálního násilí, např. že znásilnění se dopouštějí lidé z nižších tříd. Ve studiu Blesk odpovídala Johanna Nejedlová.</p> REKLAMA

Penalizace za tolerování harašení

Zároveň iniciativa prosazuje novou legislativu, díky níž bude možné penalizovat firmy, které tolerují sexuální obtěžování a snaží se své oběti umlčet. Zároveň hodlá iniciativa prosazovat vyrovnanější zastoupení žen a mužů na vedoucích pozicích.

Zakladatelky také vyzvaly slavné ženy, aby se v příštím týdnu na předávání Zlatých glóbů oblékly do černé barvy, čímž vyjádří iniciativě podporu.

We’ve raised over $13 Million so far and were just getting started. Sign the solidarity letter & donate to the @TIMESUPNW Legal Defense Fund: https://t.co/zx3Woop7a8 #TIMESUP pic.twitter.com/mVz1QdS7wG — Amber Tamblyn (@ambertamblyn) 1. ledna 2018

Obtěžování se netýká jen celebrit

Problém se sexuálním obtěžováním vynesla spontánní kampaň, kdy se ženy pod hashtagem #metoo (já také) přiznávaly se svými nepříjemnými zkušenostmi. Kampaň se týkala hlavně celebrit a obviněni byli spíše významní muži. Ke kampani se připojilo 700 tisíc žen, které vyjádřily herečkám podporu, zároveň se na ně obracely s prosbou o pomoc, protože podle nich se tento problém netýká jen slavných a bohatých.

Expertka: Zatím je těžké odhadnout, zda se iniciativě bude dařit

„Zatímco kampaň #metoo v podstatě nic neřešila, zde se zformovalo hnutí, které má reálné požadavky a šanci prosadit systémovou změnu,“ řekla pro Blesk Zprávy Johanna Nejedlová, zakladatelka organizace Konsent, která pomáhá obětem sexuálního násilí, a dodala: „Zásadní je, že se chce věnovat i ženám, které nestojí v záři reflektorů a nemají tak silné slovo jako celebrity.“

Podle Nejedlové je zatím těžké odhadovat, jaké bude mít iniciativa výsledky a zda se jí podaří své požadavky prosadit.

„Slabinou Time’s Up je to, že zatím je hnutí založené na dobrovolné práci a nadšení může snadno vyprchat. Členky také zmiňují, že v hnutí panují různé názory a ne vždy se všichni shodnou. Navíc chtějí pomáhat ženám, které ale do iniciativy zatím nezahrnuly a bylo by zajímavé slyšet v rámci Time’s Up i jejich hlas,“ myslí si Nejedlová.

Video Takto se cítí ženy! Proti sexuálnímu násilí bojují sedačkou s penisem. - youtube.com/watch?v=C6THwRu846M 720p 480p 360p 240p <p>Hlavní město Mexika se rozhodlo poukázat na palčivý problém, který hlavní město neslavně proslavil po celém světě. Na skutečnost, že zde dochází k sexuálnímu obtěžování žen, má poukázat sedačka s mužským torsem včetně penisu. </p> REKLAMA

Hon na čarodějnice a strach z podržení dveří

I když za kampaň #metoo získaly její iniciátorky ocenění, čelí tato kampaň i kritice a to nejen v zahraničí, ale i u nás.

„Mám pocit, že se metoo dostalo obzvlášť v Česku velkého nepochopení. U nás vlastně nedošlo k žádnému jmenovitému obvinění, přesto se mluví o honu na čarodějnice,“ řekla pro Blesk Zprávy Nejedlová a pokračuje: „Z obrovského hnutí bylo těch nepodložených medializovaných obvinění do desíti, ve většině případů naopak zahájila policie šetření. Zároveň v případě falešných obvinění mají nařknutí i legální prostředky, jak se bránit, ty domnělé čarodějnice rozhodně neměly – například podat trestní oznámení pro pomluvu a očistit tak své jméno. Chápu, že to může být nepříjemné. Ale být znásilněná je ale také věc, která některé ženy poznamená na celý život a to, že o tom nemohly dlouhá léta promluvit, je poškozovalo ještě dál.“

Nejedlová se také setkala s názory, které tvrdily, že muži se teď budou bát ženám i podržet dveře. „To je ale úplný nesmysl, nikdo soudný nepovažuje otevření dveří za sexuální obtěžování, natož za napadení,“ uvedla Nejedlová.