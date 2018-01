Tisíce lékařů stále nemůžou vydávat eRecepty. Komora: Hrozí falšování

„Systém není připraven tak, jak bylo slibováno,“ přiznal nový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) na úterní tiskové konferenci. Vadí mu především to, že v systému chybí kontrola interakcí a duplicit některých léků pomocí takzvaného lékového listu pacienta, který by lékaři umožnil zobrazit si všechny medikamenty, které byly pacientovi předepsány. Dodal ale, že bude pracovat na tom, aby tyto systémy fungovaly od roku 2019.

U lékového záznamu je podle Vojtěcha třeba spolupracovat i s Úřadem pro ochranu osobních údajů. „Velmi pravděpodobně bude potřeba souhlas ze strany pacienta, aby lékař do lékového záznamu mohl nahlédnout,“ vysvětlil.

Tomu, že bude lékový list pacienta fungovat již od příštího roku, ale příliš nevěří mluvčí České lékařské komory Michal Sojka. Dodal, že samotná jeho existence by práci lékařům usnadnila pouze z části. „Mě jako lékaře nezajímá, jaké léky máte předepsané, ale jaké skutečně užíváte, takže i kdybych viděl, co vám předepsali kolegové, tak se vás na to budu ptát,“ vysvětlil.

„Ten systém ale spuštěný nebude,“ myslí si Sojka. Podle něj je problém, že pro něj chybí zákon, který by jeho nasazení a fungování upravoval. Doplnil, že ve většině států, kde podobný registr funguje, je náhled do lékového listu podmíněn aktuálním souhlasem pacienta.

V Česku přitom podle Sojky v současnosti neexistuje možnost, jak během chvíle z ordinace ověřit, že podobný souhlas pacient lékaři dal. „To by bylo možné například s elektronickými občankami, ale ty zatím nemají všichni,“ doplnil Sojka s tím, že jejich výměna a použití je podle něj „hudbou budoucnosti“.

Od systému eReceptu si nový ministr slibuje i účinnější boj proti falšovaným receptům. Dodal totiž, že podle některých odhadů jich v České republice mohlo být vystaveno až 450 tisíc ročně. To ale odmítl Sojka. „Jako člen správní rady VZP jsem se ptal na počet falešných receptů, protože veškeré vydané recepty jsou kontrolovány pojišťovnou, a bylo mi řečeno, že to jsou maximálně desítky případů ročně,“ vysvětlil.

Hrozí podle něj naopak to, že se počet takových receptů zvýší. „Mnozí kolegové, kteří mají problém se do systému připojovat, si na to najímají IT technika, nebo tím pověří někoho z rodiny,“ vysvětluje Sojka. S tím je spojené riziko toho, že lékaři kvůli tomu dávají z ruky své přístupové údaje. „K osobnímu certifikátu lékaře se tak dostane i někdo třetí, který si ho může zkopírovat a dále ho používat,“ upozornil Sojka.

Pomalé vyřizování žádostí

„Celkem bylo vyřízeno 37 199 žádostí lékařů a stomatologů. Dalších zhruba sedm tisíc čeká na schválení ČLK,“ uvedla celkový počet dosud zaregistrovaných lékařů zastupující ředitelka SÚKL Irena Storová. Upozornila, že počet žádostí o vydání přístupových údajů výrazně stoupl až v posledních měsících roku 2017.

Někteří lékaři si totiž stěžovali, že certifikáty nedostali, ani když si zažádali před 24. listopadem. Bývalý ředitel SÚKL přitom lékařům, kteří o přístup k eReceptu požádali před tímto datem, garantoval včasné vyřízení jejich žádosti. „Nemůžeme ovlivnit, jak dlouho bude trvat ověření u ČLK,“ odmítla Storová, že by za několika tisíci nevyřízených žádostí byla chyba SÚKL.

Storová zároveň uznala, že část žádostí mohla být odmítnuta kvůli duplicitě z různých důvodů. „Lékař měl přístup například vyřízený z předchozích let a nebyla potřeba jeho nová registrace,“ vysvětlila. K duplicitním žádostem mohlo docházet v momentě, kdy lékař pracuje v nemocnici a zároveň má svou soukromou ordinaci. I v takovém případě je totiž třeba pouze jedna registrace, o kterou za lékaře často žádaly nemocnice.

Zdržení by ale ČLK nechtěl vyčítat ministr Vojtěch. Podle něj totiž v současnosti komora žádosti ověřuje jen „z dobré vůle“. Podle něj by tak ověřování lékařů měl v budoucnu převzít Národní registr zdravotnických pracovníků, který by měl letos spustit Ústav zdravotnických informací a statistiky.

ČLK: Lékaři do konce listopadu nevěděli, zda se eRecept znovu neodloží

ČLK slovy svého tiskového mluvčího Sojky odmítla, že by lékaři nechávali registraci na poslední chvíli, tak jak Storová naznačila. „Musíte si uvědomit, že prováděcí vyhláška k eReceptu vyšla teprve 31. listopadu,“ upozornil. To ve spojení s návrhy na odložení eReceptu, jaký předkládala například ODS, podle Sojky vedlo k tomu, že lékaři do poslední chvíle nevěděli, jestli zavedení eReceptu nebude odložené. „Vyřízení certifikátů je přitom pro lékaře časově náročné, takže to řada z nich odložila na dobu, kdy bude o zavedení jasno,“ doplnil Sojka.

Potvrdil i slova ministra zdravotnictví Vojtěcha o tom, že ČLK potvrzuje žádosti o certifikáty k eReceptu jako dobrou vůli. „Stát nám za to neplatí ani korunu. Takže co stihneme, to stihneme, v posledních týdnech jde o několik stovek lékařů denně, které musíme ověřit,“ vysvětlil.

Pracovnice, která má ověřování žádostí na starosti, navíc podle Sojky musí každou žádost ověřit ručně. Problémová je přitom podle něj i samotná podoba žádosti, která obsahuje rodné číslo lékaře. „Nám bylo Úřadem pro ochranu osobních údajů zakázáno pracovat s rodnými čísly, takže pracujeme s daty narození, která musíme získávat z rodných čísel, která jsou na žádostech ze SÚKL,“ popisuje jednu z komplikací, kterou pro ČLK ověřování žádostí představuje, Sojka.

Doba zavedení eReceptu podle Sojky není správná ani vzhledem k tomu, že chybí infrastruktura elektronizace státní správy. „Elektronické recepty jsou pouze aplikací elektronizace státní správy, ta by ale měla navazovat na elektronizaci potřebné infrastruktury, jako jsou elektronické občanky, online registry a další věci,“ vysvětlil. ČLK je tak podle něj nucena v tomto ohledu suplovat chybějící infrastrukturu státní správy.