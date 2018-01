Zákeřná nemoc se tváří jako běžná bolest zad: Páteř ale po čase ztuhne na kámen

Milan (22) chtěl být vrcholovým sportovcem. Když mu bylo pouhých 19 let, sen o olympiádě zmařila překvapující diagnóza: Bechtěrevova choroba. Navíc to nebyl jediný zdravotní problém, kterým mladý muž trpěl. Bechtěrevovou chorobou trpí hlavně starší lidé, v poslední době se ale zvyšuje počet pacientů, kterým nebylo ani 30 let. Trpíval jí i známý spisovatel Karel Čapek.