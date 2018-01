Lidé zabíjejí zvěř starým pečivem, zuří ochránci. A ukázali i plesnivý chléb

Chtějí přilepšit zvířatům, jenže jim často spíš škodí. Řeč je o návštěvnících, kteří do lesů nosí zbytky starého jídla. Už na sklonku roku jsme vás informovali o případu z Kunratického lesa. Mladého srnce tu zabilo tvrdé pečivo, které do krmelce kdosi přinesl. Na špatné chování lidí upozorňují teď i ochránci přírody z dalších míst.

„Vážení kolegové, dovolte, aby strážci z CHKO České středohoří a Labské pískovce se s Vámi podělili o smutné zjištění, že lidem je absolutně jedno, čím krmí divokou zvěř,“ napsal ve facebookové skupině Stráž přírody David Boura. Uvedl tak příspěvek více než dvaceti fotografií plných plesnivého chleba. Ale i cukroví a bramborového salátu, které lidé nanosili do Zámeckého rybníka v Děčíně na pomezí CHKO České středohoří a Labské pískovce.

„Lidé po několik dnů neustále do rybníka sypali vše, co je napadlo, a začali si zvěř plést s popelnicí na biologický odpad,“ popsal chování, jehož byl svědkem. U rybníka se podle jeho slov zastavilo během hodiny i několik celých rodin, které přinesly zvířatům zbytky jídla „na přilepšenou“. Výjimkou podle něj nebyli ani lidé s plnými igelitkami všeho, co doma našli.

„Nikdo vůbec nepřemýšlí, kolik toho zvířatům lidi nasypali před nimi, že nejsou sami, kdo tam nese balík starých potravin a že by to mohlo dopadnout špatně,“ upozornil Boura. Mezi věcmi, které lidé u rybníka, nebo přímo ve vodě nechali, nechybělo staré pečivo, chlebíčky, špagety, bramborový salát, cukroví, nebo plesnivý chléb.

Lidé nechávají na místě jídlo i s taškou

„Smutné bylo, že lidem ani nedochází, že zbytky potravin by vůbec neměly být ponechávány v plastových, zejména igelitových, obalech,“ dokreslil na závěr chování lidí, kteří si rybník pravděpodobně spletli s odpadkovým košem.

Podobné „dobrodiní“ neinformovaných lidí přitom už mezi svátky stálo život mladého srnce z Kunratického lesa. „Doplatil na lidskou neznalost, hloupost a nezodpovědnost. Ve sváteční čas mnoho lidí vyrazilo do přírody na procházku a mnohé napadlo, že by mohli zvířátkům ‚přilepšit‘. Bohužel lidé často nevědí, co vhodného zvířatům přinést, a tak jim dávají to, co je pro ně škodlivé,“ vysvětlili tehdy ochránci zvířat ze záchranné stanice hlavního města Prahy.

Lesní zvěř pečivo dostat nesmí

Především pečivo by totiž lesní zvěř neměla dostávat. Díky citlivému trávení může srnu zabít už pár kousků pečiva. „To se bohužel stalo srnci, kterého jsme přijali ... z Kunratického lesa. Snědl pečivo, které tam lidé ve velkém nanosili, a bohužel přes veškerou naši snahu (naše veterinární lékařka přijela i ve sváteční čas a podala mu vše, co mu mohlo pomoci) nepřežil noc,“ doplnili ochránci.

Přitom ani v případě srnce nešlo o první oběť pečiva. Už o Vánocích na snahu lidí přilepšit zvířatům doplatily laň a koza ze zookoutku v Malé Chuchli. Ochránci proto upozornili lidi, aby zejména zvířata ze zookoutků a na farmách nikdy nekrmili bez vědomí majitele.

„Zvířatům v lese můžete donést seno či ovoce a zeleninu (raději ale v menším množství), ale nikdy ne pečivo a obiloviny (jakékoliv zrní). Pamatujte na to, že lepší je nedat volně žijícím živočichům nic, než něco, co jim uškodí,“ zakončili svůj apel ochránci.