První děti roku 2018: Jakub z Kadaně o minutu předstihl Elišku z Prahy

Prvním letošním dítětem narozeným v nemocnicích na jihu Čech je chlapec Adam Loskota. Narodil se v porodnici nemocnice Tábor v 0:05. Váží 3580 gramů a měří 51 centimetrů. Řekla to v pondělí mluvčí holdingu Jihočeské nemocnice Iva Nováková.

Matkou dítěte je Petra Loskotová, která žije v Táboře. „Cítím se už dobře, je to po tom porodu dobré. Je to moje první miminko. Určitě zatím to druhé neplánuju,“ řekla Loskotová.

Druhým jihočeským miminkem je chlapec Petr, narodil se ve 2:20 v českokrumlovské nemocnici. Jako třetí na jihu přišel na svět ve stejné porodnici chlapec Tadeáš, ve 4:34. V českobudějovické porodnici se dnes jako první narodila dívka Soňa, krátce před 7:00, váží 3210 gramů.

Loni se na jihu Čech narodilo první dítě ve tři hodiny a 16 minut v porodnici českobudějovické nemocnice. Byl to chlapec Vojtěch Liška.