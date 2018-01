Česko bujaře oslavilo rok 2018: Z Václaváku bylo „minové pole“, sanitky měly napilno

Donald Trump popřál všem svým osobitým stylem šťastný nový rok. Kde jinde, než na Twitteru. „Zatímco se naše země stává čím dál silnější a chytřejší, chci popřát svým přátelům, podporovatelům, nepřátelům, haterům a dokonce i zcela falešným fake news mediím, šťastný a zdravý nový rok. 2018 bude skvělým rokem pro Ameriku!“

As our Country rapidly grows stronger and smarter, I want to wish all of my friends, supporters, enemies, haters, and even the very dishonest Fake News Media, a Happy and Healthy New Year. 2018 will be a great year for America!