Osm „vyprošťováků“ z kocoviny: Po silvestrovském večírku pomůže i avokádo

I když by vás třeba nakládané okurky jako potravina první volby na zahnání ranního hladu po noční pitce nenapadla, tento babský recept vám pomůže, abyste se rychleji cítili lépe. Okurky se nakládají do láku, který mimo jiné obsahuje cukr, sůl, vodu či ocet, takže několik nakládaných okurek (společně s lákem, kterým nasákly) vám pomůže vyvážit elektrolyty. A stojí za to upít i trochu samotného láku.

