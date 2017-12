Rakousko bude protestovat proti Dukovanům. Vadí mu prodloužení licence elektrárně

Všech devět rakouských spolkových zemí chystá stanovisko proti nedávnému prodloužení licence na provoz dvou bloků jaderné elektrárny Dukovany. S odvoláním na zástupce tří spolkových zemí to v sobotu uvedla agentura APA. Stanovisko by mělo být připraveno do 15. ledna a předáno českému ministerstvu životního prostředí.