Duka musí nabídnout svůj odchod. Osud arcibiskupa je v rukou papeže

I služebníci Kristovi musejí odejít na odpočinek. Podle kanonického práva je u arcibiskupů věk, kdy jdou do »důchodu«, 75 let. Je to i případ pražského arcibiskupa a kardinála Dominika Duky (74). A jeho osud má teď v rukou papež.

Duka bude muset do dubna 2018 nabídnout svoji funkci papeži. A jen Svatý otec rozhodne, jestli ho v úřadu ponechá déle. U Dukových předchůdců kardinálů Miloslava Vlka (†84) a Františka Tomáška (†93) papežové rozhodli o prodloužení výkonu. Jak ale přiznává mluvčí pražské arcidiecéze Stanislav Zeman, u současné hlavy katolické církve papeže Františka (81) se dají rozhodnutí jen těžko předvídat. „Je to revoluční papež. Skutečně nechceme odhadovat, jak nakonec rozhodne,“ řekl Blesku mluvčí.

Tradice v Arcibiskupském paláci: Poobědvaly tu stovky bezdomovců a opuštěných

Kardinál musí napsat dopis...

Podle Zemana je nyní první krok na kardinálu Dukovi. „On nyní musí sepsat abdikační dopis, který odešle do Vatikánu. S jeho psaním by měl začít už v lednu. V dubnu, kdy kardinál oslaví 75. narozeniny, už by měl být dopis u Svatého stolce. A pak už jen počkáme na rozhodnutí papeže,“ doplnil Zeman. O kardinálský klobouk ale Duka nepřijde, titul mu zůstává až do jeho úmrtí.

...papež občas odmítne

Co když papež rozhodne, že má Duka skončit? Bude se dlouze vybírat arcibiskup nový. „K vatikánskému velvyslanci, nunciovi, dojde seznam navržených kandidátů. Nuncius se potom ptá biskupů, některých kněží i laiků, které církev ocenila, na jejich názor,“ popsal Zeman.

Poté tři navržená jména dostane vatikánská kongregace a jedno předloží papeži. Pokud ten souhlasí, tajně se kontaktuje vybraný kandidát – kdyby nominaci odmítl, což už se stalo. Až po jeho Ano je pak jméno oznámeno.

Nahradí Duku Holub?

O tom, kdo by mohl kardinála Dominika Duku nahradit coby pražského arcibiskupa, se dá zatím jen spekulovat. Podle zákulisních informací je ale žhavým kandidátem plzeňský biskup Tomáš Holub (50).

VIDEO: Kardinál Duka podepsal zhotovení nových varhan pro katedrálu sv. Víta.