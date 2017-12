Laďce jeden muž zemřel, druhý ji týral. Vánoce pro syna zachránil někdo třetí

„Chceme poděkovat manželům Nemethovým z Opavy za telefon pro Adama, je z něho úplně nejšťastnější dítě. Má díky nim krásné Vánoce a já jsem šťastná, že má radost,“ uvedla pro „Fandi mámám“ Laďka a dodala: „A také mi udělali radost s drogerií a jídlem. Moc si paní Jarky a Jardy vážíme, jsou to moc hodní a milí lidé a přejeme jim vše krásné.“

Laďka se účastní aktuálního kola pomoci. V tom je momentálně pět maminek, které potřebují podporu. Jsou to jak ženy, které nemají dostatek peněz na základní potraviny, tak jiné, které nějakou tu korunu ušetří, ale potřebují ji na nutné platby.

„Všechny děti dostaly, po čem toužily“

I děti samoživitelek měly na Štědrý den svá vánoční přání nebo aspoň očekávání. Proto se zakladatelky projektu Petra Květová Pšeničná a Žaneta Slámová domluvily, že jim zkusí pomoci. Ve spolupráci s obchodním domem DBK uspořádaly akci, díky které se našli zákazníci, kteří jedenácti dětem samoživitelek pořídili vánoční dárky.

„Akce byla perfektní. Bylo to ještě rychlejší, než jsme čekali. Ještě než byly Vánoce, tak bylo všechno vybrané. Dokonce po nás DBK chtělo další příběhy, ale to už nešlo tak narychlo zrealizovat. Zájem byl neskutečně obrovský a všechny děti dostaly dárky, po kterých toužily,“ popsala pro Blesk Zprávy dobrovolnice Jiřina. Podle ní pomohlo i to, že Blesk Zprávy o akci před časem informovaly.

„Teď máme pět nových maminek a pomalu se to začíná naplňovat. Přes Vánoce lidé asi nebyli moc na Facebooku, ale teď už to zase běží,“ dodala Jiřina.

Video Projekt Fandi mámám chystá předvánoční akci. Jak pomoci dětem samoživitelek, aby dostaly dárky?

Matky, které zažily krušné chvíle

Štědrý den je pryč, ale život jde dál. Adamova matka musela minulý měsíc žít za tři tisíce korun. Na nezbytné platby si půjčila od kamarádky. Potřebuje například potraviny, drogerii nebo volně prodejné léky na nachlazení. Práci teď nemá a tvrdí, že se jí nenaskýtá nic, co by nebylo na tři směny. Jenže malého syna ještě nechce nechávat přes noc samotného.

Kromě Laďky je v současném kole pomoci třeba Aneta (19) z Valašského Meziříčí, která má dvě děti. A také Monika z Plzně (46), která má sedmiletou dcerku s ADHD, Božena (42) z Kostelce nad Labem s desetiměsíčním synem. Dále pak Jana z Příbrami (39), která měla problémy s alkoholem, drogami i nesprávnými partnery. Kromě dítěte se stará ještě o nemocnou maminku.