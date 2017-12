Bytů je málo a jsou drahé, zdražují i hypotéky. A příští rok nebude líp

Pryč jsou časy, kdy bylo možné koupit byt s téměř nulou na bankovním kontě a hypotékou s úroky ani ne dvě procenta. Dnes musí mít člověk naspořené statisíce a ani ty mu byt nezaručí. Nemovitostí je tak málo, že o ně musí bojovat s dalšími zájemci. Byty jsou nedostatkovým zbožím, což způsobuje, že se jejich ceny dostaly do historických výší. Situace navíc bude pokračovat i příští rok, informují v pátek Hospodářské noviny.

Když je něčeho nedostatek, ceny rostou, uvádí jedno ze základních pravidel ekonomie. U bytů se to poslední měsíce projevuje naplno. Především v Praze, která má podíl na většině českého trhu s byty. Ceny se dostaly do takových výší, že začínají narážet na strop.

„Historicky poprvé se průměrná cena za bydlení přehoupla přes hranici 80 tisíc korun za metr čtvereční,“ uvedl pro Hospodářské noviny předseda developerské společnosti Trigema Marcel Soural.

Hypotéka se vyplatí víc než nájem, ukázaly cenové mapy. V Praze, Brně i jinde

Vedle vysokých cen nastalo navíc omezení hypoték ze strany České národní banky (ČNB). V dubnu zavedla pravidlo, že aby na hypotéku člověk dosáhl, musí mít našetřených 10 procent z ceny nemovitosti, což u současných cen představuje statisíce, ne-li víc. Mladé rodiny tak na vlastní bydlení prakticky nemají šanci dosáhnout.

Kupující musí platit za byt i daň

Součástí opatření je i pravidlo, že 80procentní a 90procentní hypotéky mohou banky poskytovat jen 15 procentům žadatelů, většina lidí tak musí mít našetřeno ještě víc peněz. A aby toho nebylo málo, kvůli nedávné úpravě daně z nabytí nemovitostí platí čtyřprocentní daň u koupě staršího bytu kupující.

Odborníci varují, že situace se příští rok nezlepší. Sice už ceny bytů neporostou, ale zvednou se úrokové sazby. Už v listopadu ČNB základní sazbu navýšila na 0,5 procenta a další navyšování je očekáváno příští rok. V praxi to znamená dražší hypotéky pro lidi a dražší úvěry na investice pro podniky.

Video Vzít si hypotéku teď nebo spíše počkat? - Andrea Ulagová, Lukáš Červený 1080p 720p 360p REKLAMA

Roste zájem i o nájmy, činže roste

Výsledkem je, že se letos dramaticky zvýšila poptávka po nájemném bydlení. A majitelé bytů zvedali činže. „Poptávka po pronájmech je dnes skutečně obrovská. Na jednu nabídku je během dne schopno zareagovat kolem třiceti lidí,“ popisoval mluvčí realitní kanceláře Re/Max Tomáš Hejda.

Hlavní město Praha chce na současnou situaci reagovat. Plánuje investovat miliardy korun do výstavby obecních bytů, které by byly pronajímány za nižší ceny a tlačily tak soukromé majitele bytů k udržení přijatelné ceny. Magistrát by také rád docílil rychlejšího povolování nové výstavby.

Nejen ceny bytů v metropoli rostou: Pražané si v příštím roce připlatí za vodu i teplo

Nová výstavba půjde rychleji

A pražskému magistrátu se to od nového roku splní. Začne účinkovat novela stavebního zákona, která má výstavbu všech nových staveb výrazně urychlit, podle některých odhadů až na polovinu. V Česku je totiž proces povolování staveb aktuálně tak pomalý, že se země v žebříčku Světové banky umístila na 127. místě ze 185 porovnávaných zemí.

Urychlení bude možné proto, že se sloučí nyní oddělené územní řízení, stavební řízení a posuzování vlivu na životní prostředí. Zjednodušeně řečeno, zmenší se míra byrokracie. Pomoci by to mohlo i u inženýrského stavebnictví, kam patří velké dopravní stavby a kde Česko poslední rok podle České statistického úřadu propadlo o 6 %.

Takto guvernér ČNB Jiří Rusnok ve Sněmovně avizoval omezení v hypotékách: