Dovolená 2018: Jak dny volna zdvojnásobit! Podívejte se na přesný návod

Vánoční svátky ale bohatě vynahradí dovolenkovým šetřílkům nepřející podzim. Štědrý den, Boží hod vánoční a Štěpán obsadí začátek pracovního týdne. Kdo si našetřil nějakou dovolenou, může si volna užívat naplno! Při propojení s Novým rokem si za pouhých 6 dní dovolené dopřeje 16 dní volna v kuse. A komu by to pořád nestačilo, tak při správném plánování a propojování si za 11 dní své dovolené bude vánočních krás i s víkendy užívat 23 dní! A to je dost i na nějakou exotickou cestu, nemyslíte?