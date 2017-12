Odškodnění kvůli Bohu a kuriózní zranění. S čím se letos praly české pojišťovny?

Pojišťovny a cestovní kanceláře řeší nejednu kuriozitu spojenou s cestováním klientů do zahraničí. Tak například klient jedné tuzemské společnosti byl málem rozlisovaný. Jiná klientka, jeptiška, chtěla po pojišťovně plnění, protože pachatelem jejího onemocnění byl samotný Bůh. Další klient pro změnu zapomněl, že jeho let má mezipřistání. Vystoupil, běžel rychle kouřit a poté se domáhal svých zavazadel. Jeho letadlo však už bylo vysoko na nebesích. V současné době je nejaktuálnější pojištění spojené s pobyty na horách.

„Reklamovat může klient cokoli, otázka je, jestli mu to cestovní kancelář uzná. Lidé reklamují všechno od toho, že je příliš černochů na pláži v jižní Africe až po to, že se pohádali s tchyní. Záleží, co cestovní kancelář nakonec uzná, podle toho, co také slíbila. Mnohdy bývá rozpor mezi tím, co slíbila a co dodala,“ uvedl pro Blesk Zprávy Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.

Stát se podle něho může ledacos. Například může cestovatel přijít na letiště s pasem svého protějšku a neodletět. „Nedávno se mi stalo, že jsem letěl se skupinou do Brazílie a jeden klient si neuvědomil, že máme mezipřistání v Sao Paulu a tak strašně potřeboval kouřit, že vystoupil v domnění, že je v Rio de Janeiru. Letadlo mu uletělo a on se dobíral zavazadla. V Sao Paulu. Podobné věci jsou na denním pořádku,“ popsal čerstvou kuriozitu Papež.

Nepojištěný klient okrádá ostatní

Pokud se člověk na cestách rozstoná, případně něco nedopatřením poničí, tak mu pomůže cestovní pojištění. Dneska už se podle Papeže příliš nestává, že by lidé na pojištění „kašlali“. Ačkoli výjimky se najdou. V takovém případě je zapotřebí uvědomit si, že delegát nebo průvodce cestovní kanceláře nejspíš nezanechá nebožáka samotného, bez pomoci. Ovšem takový pošetilec okrádá delegáta a celou skupinu o čas. Některé cestovní kanceláře mají pro jistotu pojištění započítané v ceně zájezdu. Ovšem snad všechny na ně klienty upozorňují.

I podle tiskového mluvčího pojišťovny Axa Jiřího Cívky se kuriozitek stane opravdu celá řada.

Například jeden z klientů pojišťovny byl na pracovním pobytu v USA. Když se po směně vrátil do svého ubytování, zjistil, že mu někdo omylem vyhodil boty do velkého lisu na odpadky. Po příchodu k lisu byl stroj neaktivní, muž do něj proto vlezl, aby své boty vylovil.



Lis byl ale automatizovaný, a když detekoval jeho tělo, sám se zapnul a začal ho lisovat. Naštěstí se včas zasekl, klient ale i tak skončil s mnohočetnými poraněními na operačním sále a musel být repatriován zpět do České republiky.

Za nemoc může Bůh, ať pojišťovna platí

A to není jediná kuriozita, kterou zaznamenali. „Jistá řádová sestra po nás vymáhala náhradu škody, jejímž „pachatelem“ měl být samotný Bůh. Sestra tvrdila, že na ni seslal nemoc, a žádala o proplacení léčby,“ popsal Cívka.

Ovšem i v dalším případě šlo doslova o holý život. „Jeden z našich klientů trávil odpoledne na své lodi. V momentě, kdy si šel do kuchyňky umýt nádobí, loď samovolně explodovala. Muž naštěstí vyvázl bez vážnějších zranění,“ doplnil mluvčí.

Své o cestování a cestovatelích vědí i v Evropské pojišťovně. Například muž na dovolené na Bali volal a gestikuloval z lehátka na svou partnerku, která stála opodál, jenže ztratil rovnováhu, spadl z lehátka a přilehl si ruku, na níž si (vlastní vahou) zlomil dva prsty.

Pozor na velbloudí trus. „Klient si při chůzi po pláži nevšiml velbloudího trusu, na kterém uklouzl a při pádu si bolestivě natáhl kolenní vazy,“ popsal mluvčí pojišťovny Michal Štefl.

A velbloud byl hlavním hrdinou i v dalším příběhu. „Muž nechal na velbloudu v Turecku povozit své děti, ale když po něm chtěl velbloudář tučný bakšiš a klient odmítl, dostal ránu pěstí, kvůli které jsme mu museli zajistit ošetření a dvoudenní hospitalizaci,“ popsal mluvčí.

I na zahraničních cestách je zapotřebí dávat pořádný pozor na selfie. Jedna studentka při focení selfie tyčí u Big Benu udeřila omylem japonskou turistku do tváře a vyrazila jí dva přední zuby; z pojištění odpovědnosti pojišťovna zaplatila 90 tisíc korun.

Co pojišťovna nezaplatila

Ovšem existují i případy, ve kterých byla pojišťovna na všechno krátká. Podle Štefla například nemohla vyhovět klientce, která chtěla vrátit část peněz za pobyt, protože na dovolené v Egyptě potkala v hotelu arabské hosty. Podobně se výplaty nedočkal klient, který v Číně odstavil motorku. Při prohlídce okolí mu stroj okousal osel.

„Klientovi se zpozdila zavazadla při cestě do Severní Ameriky, ve kterých měl také své dva oblíbené nože s dlouhou čepelí, bez nichž nedokáže bezpečně cestovat; na místě si obratem pořídil nové, aby mohl dál cestovat, šlo přitom o organizovaný zájezd s CK,“ dodal Štefl.

Podle zástupců pojišťoven je v právě probíhající lyžařské sezoně jedním z největších problémů lyžování v zahraničí. Lidé se nepojistí (na sport, pozn. red.) a spoléhají na Evropský průkaz zdravotního pojištění (EHIC).



Ten ale zafunguje pouze v případě, kdy se pacient dostane do státního/veřejného zařízení, což v horských střediscích nebývá úplně standardem. V soukromých zařízeních si s ním pojištěnec neškrtne. Tady požadují hotovost a ta může být nemalá. EHIC zároveň nekryje případnou repatriaci do Česka. V tomto případě může spoluúčast znamenat několik desítek až stovek tisíc.

Lidé si podle expertů také často pořizují nejlevnější produkt a neřeší, co pokrývá ani výši limitů. Nehledí pak třeba na spoluúčast nebo na případnou ztrátu zavazadel. V případě, že člověk přejede někoho jiného na sjezdovce a způsobí mu tím trvalé následky, může to znamenat i více než 10 milionů korun.