Češi se příštího roku nebojí. Hůř nebude, jsou přesvědčeni

Osm z deseti Čechů čeká, že se příští rok nebude mít hůř než v letošním roce. Celkově si to myslí téměř 78 procent lidí. Naopak zhoršení situace očekává necelá pětina obyvatel. Vyplývá to z průzkumu Broker Consulting, který uskutečnila agentura Ipsos.

Největšími optimisty jsou mladí lidé ve věku 18 až 26 let, u nichž zlepšení situace proti loňskému roku očekává 61 procent dotázaných. Největší pesimisté jsou pak starší lidé ve věku 54 až 65 let, zhoršení situace očekává více než každý pátý z nich.

„Výsledky potvrzují celkovou dlouhodobou situaci, kdy česká ekonomika roste, nezaměstnanost je nízká a kupní síla obyvatel je vysoká. V příštím roce ekonomika poroste podle prognózy ministerstva financí zhruba stejným tempem a inflace by se měla pohybovat okolo inflačního cíle ČNB,“ komentoval vývoj investiční analytik Broker Consulting Martin Novák.

Neplaťte za energie víc, než je třeba: Jednoduchá cesta ke změně

Právě dobu ekonomického rozmachu by měli podle něj lidé využít k tvorbě finanční rezervy. Ekonomický růst bude časem zákonitě vystřídán ekonomickým poklesem, a tehdy bude těžší si odkládat, dodal.

Že by Češi neměli otálet s tvorbou rezerv, dokazuje i to, že téměř pětina respondentů se v příštím roce obává nečekaného výpadku příjmů, který ze současné rezervy nepokryje. „Nelze říci přesnou výši finanční rezervy, ale obecným pravidlem je, že by měla pokrýt náklady domácnosti po dobu šesti měsíců,“ upozornil Novák.

Video 103 tisíc Čechů bankrotuje. Kdo na nich v bídě ještě vydělá? - Klára Bruclíková, Blesk Zprávy 480p 360p 240p <p>Češi nezvládají dluhy a končí v osobním bankrotu. Co o něm musíte vědět? Ve Studiu Blesk o tom hovořil předseda Krajského soudu v Ústí nad Labem <span>Mgr. </span><span>Luboš</span><span> Dörfl.</span></p> REKLAMA

Nejméně se Češi obávají ztráty zaměstnání spojené s výpadkem příjmu (čtyři procenta) a neplacení závazků spojených s exekucí (pět procent). „Je to logické, protože zažíváme období rekordně nízké nezaměstnanosti a nic neukazuje na to, že by se situace měla zhoršovat. Lidé se tak nebojí ztráty zaměstnání nebo toho, že by hledali práci dlouhodobě,“ doplnil Novák.

Doznívající doba nízkých úrokových sazeb přeje těm, kteří platí více závazků. Pro ně může být rozhodně zajímavá konsolidace, která jim pomůže měsíčně snížit splácenou částku a ulehčit tak rodinnému rozpočtu. Každý šestý respondent pak věří, že si finančně polepší a bude si buď spořit, nebo investovat.