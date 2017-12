Desatero eReceptu: Jak bude vypadat a zdrží vás v lékárně?

Už za pár dní začne pro lékaře platit povinnost předepisovat všechny léky pomocí eReceptu. Stane se to tak navzdory tomu, že lékárníci i lékaři dlouhodobě upozorňují na celou řadu nedostatků, které nový systém má. Pro drtivou většinu lidí navíc půjde o zásadní změnu toho, na co byli zvyklí. Pacienti a mnohdy ani lékaři nevědí, co od systému vlastně čekat. I ministerstvo zdravotnictví nechalo přípravu na poslední chvíli a prováděcí vyhlášku k eReceptu zveřejnilo teprve 7. prosince.

To se nelíbí České lékárnické komoře (ČLnK), která upozorňuje mimo jiné na to, že dovolat se na infolinku Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL) je prakticky nemožné. Zároveň poukazuje na to, že v roce 2017 bylo elektronicky vydáno jenom 12 procent z celkových 70 milionů receptů, které tento rok lékaři vystavili.

„Proto vyvinuli lékárníci maximální úsilí pro zmírnění případných negativních dopadů ne zcela připraveného systému elektronického předepisování a výdeje léků, spolupracovali s IT specialisty, připravovali své lékárenské počítačové systémy a jednali s úředníky SÚKL o nutných úpravách,“ dodává k tomu prezident ČLnK Lubomír Chudoba. Lékárníci proto komunikovali jak mezi sebou, tak pomáhali při školení lékařů.

Kromě toho se lékárníci rozhodli poradit i pacientům, pro které připravili desatero eReceptu, které vám zde přinášíme. „Vzhledem k množícím se dotazům pacientů, lékařů i lékárníků jsme pro ně zajistili vlastní telefonní poradnu. Ta bude k dispozici v nejkritičtější dny – 2. a 3. ledna od 8 do 16 hodin,“ dodal Chudoba s tím, že kontakty na poradce mohou zájemci najít na stránkách ČLnK.