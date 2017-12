„Když jsme prvního listopadu startovali vánoční kampaň, tak jsme přislíbili, že veškeré zboží, které zákazníci od té doby zakoupí, můžou vrátit až do 14. ledna,“ uvedl pro Blesk Zprávy mluvčí internetového obchodu Mall.cz Jan Řezáč.

„Máme prodloužený termín pro vracení nevhodných dárků. Ty mohou lidé bez problémů a bezplatně vrátit v případě, že je neporušený obal a zboží je v pořádku. Nejčastěji naši zákazníci vrací módní nebo sportovní oblečení, kde jim nesedí velikost či barva. Dále je to například vybavení do kuchyně – malé domácí spotřebiče,“ dodal Řezáč.

V e-shopu Alza.cz také zákazníci vrací drobnou elektroniku. „Jsou to logicky ty nejprodávanější, tedy mobilní telefony, notebooky, drobné domácí spotřebiče,“ uvedla pro Blesk Zprávy mluvčí Alzy Patricie Šedivá.

Zákazníci potom mohou vracet zboží nepoškozené a v originálních obalech. Přijme je kterákoli pobočka. Nevhodný dárek lze vrátit i poštou. To všechno je možné provádět v rámci 14denní lhůty. Tedy pokud neměl zákazník dokoupenou službu, která by lhůtu prodloužila až do ledna.

Podobně jsou na tom i u prodejce elektroniky Datart. „Tento rok zákazníci nejvíce vrací mobilní telefony, malé kuchyňské spotřebiče a výrobky péče o vlasy, kdy nejčastějším důvodem je nevhodně zvolená barva, nebo stejný dárek dostanou vícekrát. Zákazníci je mění za jiné zboží, nebo velmi oblíbené dárkové karty, které mohou využít po celý rok, tedy i nákup dárků pro příští Vánoce,“ popsala pro Blesk Zprávy mluvčí společnosti Iva Pavlousková.

Vrátit můžete i dárky ze supermarketů

Nevhodné dárky můžete vrátit i v supermarketech nebo hypermarketech. Příkladem je Albert. Podle mluvčí společnosti Barbory Vanko se tu ovšem nejedná o nějaké dlouhé zástupy lidí.

„Zboží je možné vracet do 14 dní od zakoupení. Pokud jde o vracení zboží, nebo nevhodných dárků, tak je nutné vrátit to v původním obalu, neporušené a zákazník dostane zpátky peníze, nebo si zboží může vyměnit. Druhá věc jsou reklamace. Pokud je zboží nefunkční, tak uplatňuje reklamaci podle reklamačního řádu,“ popsala Vanko.

Povánoční „nápor“ je problematický i pro obchodní centra. Po svém situaci řeší jedno z největších na jihu Čech, Igy. Podle zdejší marketingové ředitelky Pavlíny Jandové by zákazníci měli uspět všude.



„Obchodníci, které v centru máme, nad rámec svých zákonných povinností tyto možnosti nabízejí. Každá prodejna to řeší jinak, v některých obchodech dokonce viditelně informují o tom, že dárky zakoupené od počátku prosince lze vyměnit například do poloviny ledna nebo jiného konkrétního termínu. V každém případě je potřeba neotálet a zkusit se případně domluvit na řešení,“ uvedla Jandová.

Plné útulky po Vánocích jako mýtus

Útulky se s návalem perou celoročně, že by to po Vánocích bylo horší, podle jejich provozovatelů neplatí.

„Je to mýtus, že se po Vánocích nahrnou do útulku haldy psů. Lidé se jich zbavují v průběhu roku víceméně ve stejné frekvenci. U nás je to teď stejný problém jako každoročně. V listopadu mi volá stejný počet lidí, kteří se chtějí zbavit psů jako v lednu. Denně mi volá 5 až 6 lidí celý rok. Lidé jsou nezodpovědní a to, jestli jsou prázdniny nebo Vánoce, na tom nic nemění,“ popsala pro Blesk Zprávy Hana Tesařová z psího útulku v Libni.



Stejně to vidí i dobrovolnice kralupského útulku Lesan. „V období těchto svátků je zvýšený počet psů v útulcích hlavně díky petardovým ztrátám, převážně se zde nacházejí různí kříženci, kteří utekli ze zahrad,“ prozradila žena.

Ani kočičí útulek Šanta prý nemá problém. Podle vedoucí Jany se navíc „vracení“ zvířat týká spíše psů, než koček. Lidé si podle ní často rozmyslí samotné pořízení už ve chvíli, kdy ve zverimexu vidí ceny vybavení. Ovšem i tady se snažili situaci předejít a týden před Vánoci nevydávali malá koťata. Zájemcům řekli, ať si přijdou vybrat v klidu po svátcích.

