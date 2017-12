Alza porušila zákaz prodeje o Vánocích, tvrdí ČOI. Čeká ji další pokuta?

Česká obchodní inspekce o vánočních svátcích zjistila porušení zákazu prodeje v jednom případě, a to v provozovně internetového prodejce v Praze-Holešovicích. Celkem provedla 111 kontrol. Řekl to ve čtvrtek mluvčí ČOI Jiří Fröhlich. S tímto prodejcem povede ČOI podle mluvčího řízení pro opakované porušení zákona. Podle informací ČTK jde o největší tuzemský e-shop Alza.cz, s nímž vedla inspekce správní řízení již před rokem.

Alza.cz tehdy tvrdila, že zákon neporušuje. Provozovny podle ní slouží k výdeji zboží, řešení reklamací a prezentaci výrobků smluvních partnerů. Podle Fröhlicha je ale i výdej součástí prodeje. „Protože bez výdeje by asi nic neprodali, kdyby šlo jenom o objednávku, tak když si někdo něco objedná, tak tím prodej není dokončen, někdo to musí také zaplatit a vyzvednout, případně doručit,“ řekl tehdy. Pokud se z toho něco děje v prostorách nad 200 metrů čtverečních, tak je to prodej, a tím pádem podle ČOI porušení zákona.

Alza se pokutě bude bránit žalobou

Za porušení zákazu je možné ze zákona uložit sankci až jeden milion korun, v případě opakovaného porušení zákazů až pět milionů korun. Alza.cz dostala pokutu 230 000 Kč, před týdnem oznámila, že se proti ní bude bránit žalobou. Zavírání obchodů na svátky se osvědčilo, tvrdí odbory. Chtějí zákaz rozšířit o další dny

Podle nové legislativy musí obchody zavřít na Nový rok, Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září, 28. října, 25. a 26. prosince. Na Štědrý den mohou mít otevřeno do 12:00. Zákaz prodeje se nevztahuje na obchody s prodejní plochou do 200 metrů čtverečních, lékárny, čerpací stanice, obchody na letištích nebo nádražích nebo na prodejny v nemocnicích. Video Co si myslí o zavřených obchodech nakupující? Část je kritická, někteří rozhodnutí chápou. - DDeM pro Hospodářskou komoru a SOCR 720p 480p 360p 240p REKLAMA

V meziresortním připomínkovém řízení je nyní návrh poslanců ODS na zrušení tohoto zákona, které podporují Hospodářská komora a Svaz obchodu a cestovního ruchu. Na Ústavním soudu také leží stížnost na omezení otevírací doby velkých obchodů o některých státních svátcích. Plénum soudu se jí začne zabývat na začátku příštího roku.