Blížící se Silvestr má velká část obyvatel České republiky spojený s používáním zábavní pyrotechniky. Ta ale každoročně zaměstná hasiče a záchranáře i inspektory České obchodní inspekce (ČOI) a Celní správu. S pyrotechnikou totiž často nesprávně manipulujeme. Prodejci nám navíc často prodávají kousky, které by se měly dostat do rukou pouze specialistům, nebo padělky.

„Z pohledu bezpečnosti zákazníků doporučujeme vyvarovat se nákupu nebezpečné pyrotechniky označené třídou IV, neoznačené výrobky značkou CE a neoznačené nebo výrobky, které nemající k dispozici český návod k použití,“ doporučila lidem, kteří se chystají nakoupit ohňostroje na poslední večer letošního roku, mluvčí celní správy Martina Kaňková.

Loni zranily dělobuchy 12 lidí

Pyrotechnika zároveň v posledních letech způsobuje čím dál více požárů a zranění. Například minulý Silvestr zranila pyrotechnika 12 lidí, z nichž dva přišli o prsty. „Počet požárů způsobených zábavní pyrotechnikou v posledních letech výrazně vzrostl a způsobené škody se pohybují v řádech milionů korun. Nejčastěji hoří trávní porosty, kontejnery s odpady, okrasné keře nebo věci na balkonech," doplnila upozornění za hasiče jejich mluvčí Nicole Zaoralová.

Policie ČR upozorňuje, že abychom podobným případům předešli, měli bychom pyrotechniku odpalovat pouze na otevřených prostranstvích minimálně sto metrů od obydlí, aby nemohlo dojít k zapálení střechy domů nebo vniknutí světlice do oken.

Rachejtle a petardy by se rovněž neměly dostat do rukou dětí. O odpalování by se měli starat pouze dospělí. Ti by navíc při odpalování měli být střízliví. V opačném případě totiž hrozí, že by ohňostroj namířili proti lidem.

Německý ohňostroj v Brně přilákal 180 tisíc návštěvníků, zaujal spojením klasické hudby se světelnými efekty

Na místě je pak i ohleduplnost ke svému okolí. Například u petard nehrozí vznik požáru, nebezpečné jsou však jejich zvukové efekty. Ty mohou při nevhodném odpálení poškodit sluch. Zvuky dělobuchů pak trpí především zvířata, jejichž sluch bývá vyvinutější než ten lidský.

Co když rachejtle nevybuchne?

V neposlední řadě je pak důležité správně manipulovat s nevybuchlou pyrotechnikou. Pokud vám některý z ohňostrojů selže, tak se k němu alespoň deset minut nepřibližujte. Po bezpečné době jej následně prolijte vodou nebo zakopejte do země, v žádném případě byste se neměli pokoušet pyrotechniku odpálit znovu.

„Celní správa ČR již několik let v rámci svých zákonných oprávnění věnuje problematice pyrotechniky v tomto období zvýšené úsilí,“ odpověděla na dotaz mluvčí Celní správy Martina Kaňková. Celní správa u prodejců hledá především padělky a nelegální pyrotechniku. Běžně ale zabavuje i pyrotechniku, která spadá do nejvyšší bezpečnostní kategorie. Inspekce proklepla trhovce v Sapě: Kontrolovala prodej zábavní pyrotechniky

„V roce 2016 zajistila CS 22 kusů padělků značky DUM BUM Klásek a v roce 2017 1561 kusů padělků značky DUM BUM Klásek. Veškeré zboží bylo zajištěno v plzeňském regionu,“ dodala statistiku padělků mluvčí. Čím dál častěji zároveň nachází i nejnebezpečnější pyrotechniku čtvrté třídy. Té ještě v roce 2015 odhalila 67 kusů pyrotechniky, která by měla být dostupná pouze lidem se zvláštní licencí, loni to bylo už 140 a během letošního roku zatím zabavila 304 kusů.

Nelegální ohňostroje z Česka míří do Německa

V neposlední řadě pak Celní správa spolupracuje se svými kolegy z Německa na kontrole přepravy nelegální a nebezpečné pyrotechniky v příhraničních oblastech. Německé úřady totiž před pyrotechnikou z českého a polského pohraničí varují každoročně. Například policie z německého Waidhausu, který sousedí s Rozvadovem, jen letos zadrželi zakázanou pyrotechniku v 70 případech, při kterých odhalili asi 200 kilogramů ohňostrojů.