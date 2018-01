Finanční analytici před investicemi do bitcoinu varují, je podle nich stejně pravděpodobné, že dosáhne hranice 100 tisíc dolarů, jako, že spadne pod tisíc dolarů. | Profimedia

Kolísavost ceny bitcoinu je velkým varováním pro tradiční analytiky. „Cena bitcoinu nemá jiné limity než fantazii a šílenství. Na rozdíl od tradičních tříd aktiv, jako jsou měny, dluhopisy a akcie, není nic, podle čeho by šla odhadovat jeho přiměřená cena,“ řekl na začátku prosince například ekonom společnosti Deloitte David Marek.

Podobně kryptoměnu hodnotí i další čeští analytici. Najdou se ale i takoví, kteří v bitcoinu vidí i potenciál k dalšímu růstu. Například Radim Dohnal z investičního portálu Capitalinked má za to, že cena kryptoměny může během příštího roku překonat i hranici 100 tisíc dolarů (asi 2,2 milionu kč). Stejně tak však podle něj může bitcoin znovu spadnout pod hranici 1000 dolarů.

Pohádkové výdělky na bitcoinech daním neutečou. Lidé o povinnosti často neví

Analytik společnosti Cyrrus Lukáš Kovanda pak soudí, že pokud by se bitcoin rozšířil podobně jako například sociální síť Facebook, tedy měl by přes dvě miliardy uživatelů, mohl by dosáhnout až na hodnotu 40 milionů korun.