Žirafímu samci jde o život: Pro zoo je nadbytečný, skončí jako krmivo?

Žirafí samec Enjoy z ústecké zoologické zahrady je stále „na odstřel“. O osudu žirafáka se rozhodne do měsíce nebo dvou. Stále je ve hře jeho přesun do jiné zahrady, stejně jako eutanazie, nebo třeba kastrace. Zatím je jeho další osud nejistý. Záleží na rozhodnutí koordinátora evropského programu. Tím se zoo, jako člen Evropské asociace zoologických zahrad bude řídit a respektovat ho.

„Kauza“, která českou veřejnost rozhýbala na začátku prosince, pořád nemá konec. Zoologická zahrada v Ústí nad Labem má žirafího samce, který se nehodí do chovu. Mohl by totiž nakrýt svoji matku nebo sestru. Dvouletý samec se ale celkově nehodí do chovu, a to kvůli nejasné genetické výbavě. Jako chovní samci se totiž berou ti, kteří mají v rodokmenu jasno alespoň ze 75 procent.

„Nezměnilo se výrazně nic. Informace od koordinátora máme, ale není to nic konečného. Myslím, že ještě tak měsíc dva potrvá, než nějaké rozhodnutí dá,“ uvedla pro Blesk Zprávy mluvčí Zoologické zahrady Ústí na Labem Věra Vrabcová.

Náhradní zoo

Podle ní koordinátor shání náhradní zahradu, do které by Enjoy mohl jít. Zatím s určitostí ale není nic jasné.

Pro Enjoye existuje několik možností – je to kastrace, přesun do jiné zoo, ovšem i v tomto případě by měl být vykastrovaný, protože se nehodí do chovu, anebo nejzazší možnost – utracení. Podle zoologické zahrady ale ještě předčasné vyvozovat jakékoli závěry.

Kastrace je nebezpečná nejen pro žirafy, ale i pro ošetřovatele. „Je to kvůli narkotizaci, ale i kvůli bezpečnosti chovatelů. Žirafy se uspávají ve stoje. Aplikuje se jim narkotizační střela a ona nesmí padnout tak, aby hlava neklesla dolu. Hlavu stále musí někdo držet ve vztyčené poloze kvůli cirkulaci krve. Takže z toho důvodu je to pro veterináře a chovatele obtížně proveditelné a nebezpečné,“ popsala zákrok Vrabcová.

Existuje i antikoncepce pro samce, ale po té mohou být zvířata agresivní, to se v Ústí letos potvrdilo. Antikoncepci dostal samec Bastien. Kvůli agresivitě musel být nakonec utracen. Pokud by byla žirafa oddělena od zbytku stáda, tak to také není ideální. Společenské zvíře by samotou trpělo.

Neutrácejí se jen žirafy

Podle statistik je možnost přežití kastrace pro žirafáka tak padesát na padesát. Hlasy laické veřejnosti pak často volaly po návratu samce do volné přírody. To ale také nejde. Neexistuje na to žádný program.

„I v Africe střílejí žirafy, které jsou navolno, i v přírodě přirozeného prostředí ubývá a v podstatě neexistuje tedy místo, na které by se mohly vrátit. Ani neexistuje program v evropských zahradách, který by se tomu věnoval a převoz zvířat z Evropy do Afriky by byl velmi nákladný a s nejistým výsledkem. Reintrodukce je vždycky obtížná, protože ta zvířata jsou už po několik generací chována v péči člověka, takže nemají vypěstované návyky a navíc se můžou setkávat s jinými chorobami, než které mají tady,“ vysvětlila Vrabcová.

Podle tvrzení zahrady nejsou žirafy mezi jedinými zvířaty, které se čas od času musejí utratit. Neděje se to prý ale nijak často. Jedná se o patovou situaci, kterou žádná zahrada neprovádí ráda. Utrácí se tedy buď ze zdravotních důvodů, anebo v případě „neumístitelnosti“ zvířete.

Veřejnost se dělí na dva tábory

„Maso“ pak může sloužit dál. Ale to jen v případě, je-li kus „odstřelen“ speciální veterinářskou puškou. Pokud se při usmrcení použijí farmaka, tak už maso neposlouží. V opačném případě jde na „zkrm“ třeba pro šelmy. Problém s „nadbytečností“ žiraf je celoevropský.

„Zabíjet zvíře v ZOO, protože je nadbytečné? Nebylo by třeba lepší sehnat v Evropě zoo, kde jim chybí žirafí samec, a tam ho poslat, než ho zbytečně utrácet?“ popsal pro Blesk Zprávy své pocity návštěvník zoologických zahrad Tomáš N (26). Najít náhradní zahradu je problém právě kvůli tomu, že se je jedná o celoevropský trend.

„Pokud by to byla až poslední možnost, tak bych s tím souhlasil. Dneska mi přijde, že máme v Česku až moc žiraf a slyšel jsem o tom už několikrát,“ uvedl František D (28).

Čtenářka Lucie (30) uvedla, že by také souhlasila s utracením. Podle jejího názoru nemá smysl živit zvíře, které se nehodí do chovu ani k transportu jinam. Martin Š. (40) by s eutanazií nesouhlasil, podle něj není nikdo nadbytečný.

Aktivistka a ochránkyně živých tvorů Tereza Vandrovcová se v případě žirafího samce pozastavuje hlavně nad nekonzistentní společností. „Veřejnost je pobouřena eutanazií tohoto samečka, ale nevědomky podporuje mnohem větší utrpení naprosto srovnatelných zvířat v rámci živočišného průmyslu,“ popsala žena pro Blesk Zprávy.

Bojkot živočišného průmyslu

Podle ní tohle chování má hned několik důvodů. „Jeden utracený žirafák zasáhne srdce lidí mnohem hlouběji než tisíce a tisíce selátek, telátek a dalších vnímavých jedinců. Další důvod je nevědomost – tedy, že se živočišná výroba ve většině případů odehrává za tlustými zdmi velkochovů, kde pracují lidé, kteří už otupili vůči utrpení svěřených bytostí. A samozřejmě lidská tendence omlouvat (racionalizovat) věci, na kterých se přímo podílí, aby se na sebe člověk mohl podívat do zrcadla,“ dodala.

Podle Vandrovcové není tak složité bojkotovat zoologické zahrady. Ovšem bojkot celého živočišného průmyslu už je značná výzva. Podle BBC jsou ročně v zoologických zahradách utraceny tisíce zvířat. Třeba v Dánsku před třemi lety utratili žirafí mládě. Potom následovali čtyři starší lvi, ti prý byli usmrceni kvůli obnově chovu.