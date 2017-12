Miliony vyhrálo na 350 Čechů. Kdo si dal panáka a kdo se těšil na výpověď?

Přibližně dva ze tří Čechů (71 procent) by chtěli být bohatí a tato představa láká o něco více muže než ženy. Největší zájem zbohatnout mají lidé do 30 let z větších měst a nezadaní. Hranice bohatství podle průzkumu Sazky a GfK začíná na částce 50 tisíc korun čistého měsíčního příjmu. Hodnota majetku bohatého člověka je pak podle průzkumu nejčastěji 10 milionů korun.

„Pod pojmem majetek lidé vidí zajištěné bydlení, tedy nemovitosti, někdo si představuje velkou vilu s bazénem, pozemky, auto, ale i zlato a šperky. Dále také dostatek peněz na plnění svých snů, na svoje koníčky a cestování,“ vysvětluje Kristina Hanušová z GfK Czech s tím, že za bohaté se považuje jen nepatrná část obyvatel Česka.

Češi mají i jasnou představu o tom, kolik by museli v loterii vyhrát, aby se stali opravdu bohatými. Pro pětinu z nich lidí by to bylo 10 milionů korun, dalším 20 procentům by k bohatství stačil rovný milion.