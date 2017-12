V Česku letos přibylo 240 pacientů s HIV. Za listopad nejvíc v Praze

Šíření viru HIV a nemoci AIDS se v Česku sleduje od října 1985. Od té doby lékaři evidovali celkem 3146 nakažených - 2703 mužů a 443 žen. Choroba AIDS propukla u 584 lidí, zemřelo 277 pacientů.

V listopadu přibylo 22 nových případů - 12 v Praze, tři v Jihočeském kraji, po dvou ve Středočeském a Královéhradeckém kraji a po jednom Ústeckém, Pardubickém a Jihomoravském kraji. Poslední fáze HIV infekce, tedy onemocnění AIDS, bylo v listopadu zaznamenáno u pěti lidí, jeden člověk zemřel.

Experti v listopadu provedli 95 332 vyšetření. Z toho víc než 66 380 testů se týkalo dárců krve, orgánů a tkání. Celkem 1747 lidí se nechalo testovat na vlastní žádost. Letos za jedenáct měsíců bylo už celkem 1 221 783 vyšetření.

Odborníci poukazují na to, že mnozí lidé přicházejí na testování pozdě. Dorazí až s prvními příznaky, či dokonce s rozvinutou chorobou AIDS. „Včasným diagnostikováním HIV infekce v těle se dá předejít vzniku onemocnění AIDS a fatálním koncům, kterých jsme každý rok svědky,“ podotýká výkonný ředitel organizace Red Ribbon Miroslav Hlavatý.

Vir HIV napadá lymfocyty v krvi a ve střevě, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení do zhruba šesti týdnů prudce klesne. Pak se propad zastaví a situace se zlepší. Postupně ale znovu ubývají, což může trvat i osm let. Po nich obvykle nemoc AIDS propuká. Bez léčby nemocní do několika let umírají.