Nevracejte kapry do řeky, způsobíte jim tím jenom bolestivou smrt, radí odborníci

Někteří lidé mají jako vánoční tradici pouštění zakoupených kaprů zpět do řek. Odborníci se ale shodují, že jde o nesmysl, který rybám jenom uškodí. Takto navrácení kapři prý stejně zemřou a ještě u toho budou více trpět.

„Mnoho lidí to dělá. Myslí to dobře. Chtějí kapříkovi zachránit život a darovat mu svobodu. Netuší však, že mu tím zajistili jen pomalou a trýznivou smrt! Důvodů, proč vánoční kapřík nemá šanci své vypuštění do přírody přežít, je mnoho. Pokusím se vám vysvětlit alespoň několik z nich,“ napsal na Facebooku ČRS, z. s., MO Trhové Sviny.

„Sádkování! Vánoční kapři jsou uchováváni v sádkách i několik měsíců bez příjmu potravy. Žijí tam pouze z vlastních tukových zásob, které si nashromáždili, aby přežili zimu. V sádkách je ale předčasně spotřebují. Ryba se takzvaně „vylehčí“. Zlepší se tím chuť jejího masa, ztratí ovšem potřebnou zásobu energie, aby přežila až do jara,“ vysvětlili odborníci.

„Dalším důvodem je fakt, že ryba, jakožto studenokrevný živočich, je zcela závislá na teplotě okolního prostředí. Při nízkých teplotách, které v období Vánoc panují, není její organismus schopen dlouhodobě fungovat. Proto přes zimu hibernuje. Odpočívá v takzvaných ložích, které si připravuje už na podzim,“ popsali detailně pro neznalce.

Ve svém komplexním vysvětlení uvedli i následující: „Utlumí veškeré své životní funkce na minimum. Zpomalí metabolismus. Spotřebovává tak jen minimální množství energie i kyslíku, což jí umožňuje přežít. Kapr vypuštěný o Vánocích se už nemá šanci uložit a během několika týdnů umírá. Dalším smrtelným nebezpečím pro ryby je ‚popálení se‘ o led,“ Takže příště, než pustíte kapry zpět, zamyslete se…

VIDEO – výlov kaprů: