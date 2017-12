Aplikace nazvaná „Co dělat když“ by měla pomoci všem lidem zorientovat se ve složitém světě úřadů a úředních povinností. Obsahuje výpis typických životních situací, do kterých se může každý dostat, a v rámci nich srozumitelný popis toho, jak je řešit, případně adresu příslušného úřadu. Například u stěhování a změny trvalého bydliště aplikace popisuje celkem 12 kroků, které se musejí udělat. Jde o různé hlášení změn na úřadech nebo vyřízení nových dokladů.

Zatím jde o několik málo situací – narození dítěte nebo úmrtí v rodině, ztrátu dokladů, změnu trvalého bydliště nebo převod nemovitostí, ale do budoucna by měly přibýt i další. Aplikace také umožňuje rychlé vyhledání třeba Czech POINTu nebo nejbližší policejní stanice.

Ministerstvo vnitra, které si nechalo aplikaci na zakázku vytvořit, chce tímto způsobem nabídnout šikovný a přehledný nástroj s informacemi na jednom místě. „V okamžiku, kdy se občan dostane do nějaké nové situace spojené s úřadováním, potřebuje stručné a srozumitelné informace o tom, co má dělat, kde a co vyřídit a případně kolik ho to bude stát a kolik na to má času,“ uvedl pro Blesk Zprávy Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu. Podle něj by do budoucna měla aplikace nabídnout i možnost vyřídit část úřadování přímo přes internet.

Aplikace „Co dělat když“ pomůže lidem zorientovat se ve světě úřadů. | MVČR

Dva miliony, dva roky vývoje

Aplikace podle zveřejněné smlouvy stála 1,975 milionů korun bez DPH a pro resort ji vyvinula společnost ATU spol, a to ve spolupráci s firmou eMAN. Ve skutečnosti ale nejde o první verzi aplikace – ta vznikla už v roce 2015 a k lidem se prakticky vůbec nedostala. Tehdy ji programovala Západočeská univerzita v Plzni, ale výsledek nebyl podle ministerstva uspokojující. Nechalo si proto vzápětí zpracovat analýzu za 98 tisíc korun, která konstatovala, že řešení není pro budoucí použití příliš vhodné.

„Předchozí verze aplikace se vyhodila. Některá data se použila, ale ve výsledku byla aplikace postavena úplně od základu,“ přiznává dnes Roman Vrba. Podle něj díky tomu získala aplikace například možnost snazšího rozšiřování o nové životní situaci. Dále má také funkci pro napojení na základní registry a možnost využívat mobilní autentizace. „Tyto funkce ale můžeme spustit ale až 1. 7. 2018, kdy začne platit zákon o elektronické identifikaci,“ upřesnil Vrba.

Momentálně je aplikace bezplatně dostupná pro mobilní platformy Android a iOS. Přestože je ke stažení už od září, zájem uživatelů je zatím spíše zanedbatelný. Například z obchodu Google Play si ji stáhlo méně než 500 lidí, v případě platformy iOS budou čísla pravděpodobně ještě nižší. Ministerstvo totiž zatím aplikaci vůbec nepropagovalo. K tomu se chystá až v polovině příštího roku, tedy poté, co budou k dispozici nové funkce.

Samoobsluha veřejné správy

Aplikace by díky mobilní autentizaci mohla do budoucna usnadnit komunikaci s úřady. Lidé se totiž přes ni budou moci připojit třeba do nového Portálu občana, který bude spuštěn v roce 2018. Ten bude součástí nové rozsáhlé koncepce elektronické komunikace, kterou momentálně ministerstvo vnitra připravuje.

Mělo by jít doslova o revoluci v digitalizaci státní správy. Na jednom místě by si podle těchto plánů měli všichni občané moci snadno vyřídit například daňové, sociální i další povinnosti. „Naším dlouhodobým cílem je, aby u všech úkonů, kde je to prakticky možné a smysluplné, existovala možnost jednoduchého vyřízení v podobě online samoobsluhy veřejné správy,“ říká Vrba.