Vánoce jsou svátky přejídání. Jak „obžerství“ nejlépe přežít ve zdraví?

Přísun cukrů a tuků je přes Vánoce extrémní. Podle odborníků na výživu to však nemusí být tak hrozné, aniž by si člověk vyloženě odpíral.

Člověk by také měl zachovat pravidelnost v jídle, tedy rozložit přísun potravy na celý den a nezapomínat na zeleninu, klidně i mraženou, jako přílohu k tradičně hodně kalorické sváteční tabuli. Zelenina by neměla chybět ani u obligátních obložených mís a jednohubek, které jsou oblíbené navečer k televizi. Všechna jídla by se také měla konzumovat v rozumném množství.

Pokud si dáte jeden večer mísu jednohubek, kterou zalijete větším množstvím alkoholu a druhý den v poledne sednete k huse se šesti, dáváte organismu opravdu co proto.