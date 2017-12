Vlaky o Vánocích omezí provoz a na Štědrý den otevře jen 18 pošt. Kde?

Na Štědrý den se už tradičně utlumí provoz většiny regionálních a některých vnitrostátních rychlíků mezi 18:00 a 19:00. Například poslední rychlík z Prahy do Českých Budějovic pojede v 19:31, poslední vlak do Plzně vyjede z Prahy v 19:03 a do Chebu v 18:33.

Slabší provoz bude na železnici i v dalších dvou vánočních svátcích, na Silvestra a Nový rok. V poslední den roku bude běžný denní provoz na mnoha linkách ukončován mezi 18:00 a 19:00 a obnoven bude první den nového roku mezi 06:00 a 07:00, uvedl mluvčí. Vedle těchto omezení ve sváteční dny počítá dopravce s útlumem spojů také od 27. do 29. prosince, kdy mají školáci volno.

Údaje o omezení jednotlivých vlaků cestující naleznou v jízdních řádech a internetových vyhledávačích spojení, kterým by proto měli podle mluvčího věnovat zvýšenou pozornost.

K omezení dopravy v období Vánoc přistupují České dráhy každoročně. Naopak před Štědrým dnem, kdy lidé cestují více, spoje posilují. Letos vedle tradičně posilovaných linek z Prahy do Ostravy, na Valašsko, Slovácko nebo na jižní Moravu dostaly více vozů i vlaky například z Prahy do Českých Budějovic nebo západních Čech. Posíleny byly i spoje na Slovensko.

Naopak společnost Arriva Morava chystá od vánočních svátků extra spoje zaměřené hlavně na lyžaře a snowboardisty. „Skibusy se každoročně těší velkému zájmu, ty jesenické najedou každou sezonu přes 25 000 kilometrů, ty beskydské pak více než 10 000 kilometrů,“ uvedla ředitelka Arrivy Morava Pavla Struhalová.

Skibusy jezdí jako autobusové linky, a mohou je tak využít nejen lyžaři, ale všichni cestující. „Cestující zaplatí za přepravu skibusem jízdné dle běžného kilometrického ceníku a za přepravu lyží nebo snowboardu připlatí sedm nebo deset korun, dle přepravní vzdálenosti,“ uvedla Struhalová. Lyže i snowboardy se ukládají do zavazadlového prostoru, případně může řidič rozhodnout o jejich uložení na jiné místo.

Skibusy do Beskyd pojedou po dvou trasách: první vede z Ostravy přes Frýdlant nad Ostravicí a Bílou do Rožnova pod Radhoštěm, druhá z Nového Jičína přes Kopřivnici, Frenštát pod Radhoštěm a Čeladnou na Bílou. Obě linky budou jezdit od 26. prosince do 11. března, o víkendech a svátcích a o zimních prázdninách, nepojedou ale na Silvestra a Nový rok.

Do Jeseníků jezdí skibusy na třech linkách, všechny jedou do Malé Morávky a na Ovčárnu. První vyjíždí z Krnova a bude jezdit každý den od 25. prosince do 2. dubna. Druhá jede z Ostravy přes Opavu a Bruntál, od 26. do 30. prosince bude jezdit denně a od 6. ledna do 2. dubna o víkendech a svátcích. Třetí linka pojede z Olomouce přes Rýmařov, od 27. do 30. prosince bude jezdit denně a od 6. ledna do 2. dubna o víkendech a svátcích.

Na Štědrý den bude mít dopoledne do 12:00 hodin otevřeno devět pošt v Praze, mimo jiné hlavní pošta nebo pošta na Letišti Václava Havla. Otevře také pobočka v nákupní zóně ve středočeských Čestlicích u Prahy, v Pardubicích u Globusu, v brněnském obchodním centru Olympia v Modřicích, Olomouci a dále v obchodním centru v Držovicích u Prostějova, Velkém Týnci na Olomoucku a také v Opavě.

V Ostravě otevřou dvě pobočky. Podobně na Silvestra bude mít otevřeno dopoledne 34 pošt ve velkých městech. Zavírat budou většinou ve 14:00 hodin. Na Nový rok pak budou otevřeny jen tři pošty v Praze, mimo jiné hlavní pošta a pošta na Letišti Václava Havla. Česká pošta provozuje celkem 3200 poboček a zaměstnává kolem 30 tisíc lidí. Před Vánoci najala kolem 3000 brigádníků.