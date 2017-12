Ve světě zvířat stále svým způsobem unikátní operace provádí zvěrolékař Dominik Vlach ve veterinární nemocnici VetPark v Brandýse nad Labem. Na záchraně čtyřnohých pacientů tu má ale velký podíl i přední český neurochirurg profesor Vladimír Beneš z Ústřední vojenské nemocnice. „Účast zkušeného humánního lékaře je jediná možnost, jak takový zákrok udělat. Při operaci mozku stačí milimetr vedle a znamená to pro pacienta trvalé následky,“ vysvětluje Vlach. V nemocnici za poslední dva roky podstoupilo výkon deset pacientů a jen jednomu tým nedokázal pomoci.

Expolicista mučil veterináře elektrošoky a terorizoval rodinu: Do vězení půjde na 5 let

Operace mozku u psů a koček se většinou týká nezhoubných nádorů. To, že nádor utlačuje mozek mazlíčka, se obvykle projeví jako epileptické záchvaty nebo problémy s motorikou. „Pokud se odstraní, potíže ustanou a není nutná žádná chemoterapie. Pacient se vyléčí, nebo se alespoň sníží četnost a zmírní intenzita záchvatů,“ objasňuje veterinář.

Matylda je zase jako dráček

Operace mozku vrátila letos radostný život také fence mopse Matyldě (7). Trápil ji tzv. meningeom, nádor mozkového obalu. „V květnu dostala první epileptický záchvat, během noci pak další dva,“ vzpomíná panička fenky Václava Fajaková (50) z Liberecka. Léky na epilepsii nepomáhaly. Jeden den běhala, druhý zkolabovala a byla jako mrtvolka. Zhoršilo se jí dýchání. Až vyšetření na magnetické rezonanci odhalilo pravou příčinu.

Smutný konec pátrání po ztracených psech z Volárny: Arga našli zabitého

Matylda se ale ukázala jako velká bojovnice. „V pondělí ji operovali od půl deváté až do půl třetí. V neděli jsme si pro ni jeli. Je půl roku po operaci a je dráček jako dřív,“ dodává radostně Václava. Záchrana Matyldy přišla celkem na 90 tisíc, jen operace stála 35 tisíc korun. „Řekli nám, že to bude finančně náročné a že je operace hodně riskantní. Přesto jsme neváhali. Bylo pro nás nepředstavitelné, že by se Tylda už nemusela z dalšího záchvatu probudit,“ vysvětluje Václava. Tím letošním nejlepším dárkem je prý pro celou rodinu to, že je Matylda zase veselá a akční jako dřív.

VIDEO: Psímu dědečkovi nabídla pár dní před smrtí teplo domova