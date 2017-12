Řídit auto smějí obvykle lidé starší 18 let. Existuje ale řada výjimek. Třeba na Aljašce smí za volant děti již od 14. Oproti tomu v Nigérii je řízení povolené až od 23 let. Saudská Arábie má ještě nějakou tu zvláštnost navíc. Ještě donedávna tu nesměly řídit ženy a bylo úplně jedno, kolik jim je let. Musely cestovat s mužem a pokud žádného neměly, tak si ho musely najmout. V každém státě se najde kuriozita, nebo až pikantnost, která souvisí s řízením. Nevyhýbají se ani Česku.

„Saúdská Arábie je posledním státem na světě, kde ženy nesmějí usedat za volant. Ovšem jen do června 2018, kdy toto nařízení s definitivní platností přestane platit,“ upřesnil Roman Budský z Týmu silniční bezpečnosti.



V některých zemích je zase potřeba dodržet určité rituály předtím, než řidič vůbec vyjede. Tak třeba v Dánsku je zapotřebí, aby se řidič přesvědčil, že nemá pod vozidlem dítě. V Rusku zase trestají řidiče, kteří vyjeli se znečištěným autem. Posouzení je pak na policistech.

Řídíte unavení? Je to jako sednout za volant po pár panácích, varuje expert



Ovšem pozor, kuriozity se nevyhýbají ani Česku. Když se podíváme na zahraniční zdroje, které popisují podivnosti jednotlivých států, tak je mezi nimi i tuzemsko. Uvádějí jako bizarnost třeba to, že čeští řidiči musejí vozit sadu náhradních žárovek. Vozit u sebe žárovky a pojistky je podle expertů dost velká rarita.

Střízliví musí být i spolujezdec

„O tom, jestli žárovky vozit, nebo ne, se vede diskuse. V dnešní době má šofér velké problémy žárovku vyměnit. Navíc je možná žárovky koupit na jakékoli čerpací stanici. Žlutí andělé pak žárovky vozí s sebou,“ uvedl pro Blesk Zprávy dopravní expert z Týmu silniční bezpečnosti Roman Budský.

Video Usedáte za volant nevyspalí? „Jako když vypijete dva panáky,“ říká expert - redakce Blesk, Lukáš Červený 720p 360p REKLAMA

Podle experta je mezi kuriozitami hodně věcí, které jsou historicky dané a státy je opomněly v rámci novelizací ze zákonů vyjmout.



„Zajímavé je, že v některých státech je spolujezdec zodpovědný za řidiče. Spolujezdec nesmí sednout k řidiči, který je opilí. Potom třeba v Makedonii nesmí být opilí ani spolujezdec, aby řidiče neohrozil,“ pokračoval Budský.



Jsou ale i nové věci, které se zavádí a můžou nám připadat podivné. Například ve Francii patří mezi povinnou výbavu alkohol tester. Ten má využívat řidič, ale může ho k použití vyzvat i policie.

Opilý lékař vezl kamarády z hospody a boural: Spolujezdec zemřel, policie ho nyní obvinila



„Dále je u nás kuriózní třeba záchranářská ulička, která je u nás dělaná přesně opačně než všude jinde. Stejně tak, ale to je celosvětoví problém, mají řidiči problém se zipováním. Lidé nevědí, kdy se mají zařadit. Zákon to ošetřuje pouze v Německu. Dneska je ale trend zařazovat se až na konci,“ dodal expert.



Jaké jsou další zajímavosti? Tak například ve dvou třetinách států se jezdí po pravé straně. Vlevo se pohybují auta asi v 80 zemích.

Nejednotná Amerika

Spojené státy americké nejsou v otázkách pravidel silničního provozu vůbec jednotné. Tak například v Alabamě je zakázáno řídit se zakrytýma očima. V ostatních částech USA jsou smířlivější, uvedený způsob je „jen“ považován za nebezpečný. V Kalifornii je zakázáno používat silnici jako postel. Rovněž tak je zakázáno vyskakovat z vozidla jedoucího rychlostí vyšší než 65 mil v hodině. V Severní Karolíně platí zákaz průjezdu přes hřbitovy. V západní Virgínii jsou benevolentní, pokud jde o pojídání zvířat sražených vozidlem. V Connectitutu platí zákaz střílení velryb z vozidla.



Navíc bude pokutován každý, kdo přechází silnici po rukách. V New Jersey bude potrestán každý, kdo uprostřed ulice zasadí strom. V Nevadě nesmíte na silnici na velbloudu. To ve Washingtonu bude pokutován každý, kdo do provozu vyjede na ošklivém koni. Na Floridě nesmíte upoutat k parkovacím hodinám kozu, slona či aligátora, pokud jste neuhradili parkovací poplatek. Neplatíte alimenty na dospělé, ale studující ratolesti? Seberou vám řidičák

V Ontariu je možné jet po dálnici v otevřených saních tažených koňmi. Saně ovšem musejí být opatřeny alespoň dvěma zvonky. V Kansasu je považována jízda s hvízdajícími pneumatikami za chuligánství. Narušitel musí počítat s třicetidenním vězením. Turisticky vyhledávané americké státy Nevada, Havaj, Aljaška a Kalifornie trestají příliš pomalou jízdu. V Jižní Karolíně pro změnu postihují skladování odpadků v automobilech. Na Floridě nemají nic proti jízdě na skateboardu. Jezdec však musí mít speciální licenci.

V Kalifornii ženy nesmí řídit v župánku, asi aby nerozptylovaly. Ovšem v Kentucky mohou ženy usedat za volant v plavkách, má to však jednu podmínku. Musejí u sebe mít také střelnou zbraň, nebo je má doprovázet policie. Němci můžou řídit nazí, ovšem musejí mít boty.

Záchranářská ulička v zahraničí

Pro záchranářskou uličku platí u sousedů odlišná pravidla než v České republice. Ale v evropských státech, kde konkrétně definují pravidla pro umožnění průjezdu záchranářských vozidel, platí stejné zásady. Jedná se o Maďarsko, Německo, Rakousko, Slovinsko a Švýcarsko.

Opravy Londýnské ulice na Vinohradech přerušili: Dělníci se vrátí na jaře

Na rozdíl od ČR vzniká záchranářská ulička mezi pruhem co nejvíce vlevo a těmi ostatními. Řidiči jedoucí na dálnici v nejlevějším pruhu zajedou co nejvíce doleva, řidiči jedoucí v ostatních pruzích se vyrovnají co nejvíce doprava. Konkrétně to pak bude vypadat následovně:



• Na komunikacích se dvěma pruhy v jednom směru jízdy řidiči jedoucí v levém pruhu zajíždějí co nejvíce ke své straně. Řidiči jedoucí v pruhu pravém zajíždějí co nejvíce doprava, v daném případě smějí vjet i na krajnici



• V případě, že v jednom směru jízdy jsou tři pruhy, řidiči jedoucí v krajním levém pruhu zajíždějí co nejvíce doleva, řidiči jedoucí v pruhu prostředním a pravém zajíždějí co nejvíce doprava. Záchranářská ulička tak vzniká mezi levým a prostředním proudem vozidel



• Na dálnici o čtyřech pruzích v jednom směru jízdy opět najíždějí ti v krajním levém pruhu co nejvíce doleva, řidiči v ostatních pruzích se řadí co nejvíce doprava. Průjezd pro záchranáře tak opět vzniká mezi nejkrajnějším levým pruhem a pruhy ostatními.