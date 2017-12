Zmínil „brutální“ únik informací. Exdetektiv Komárek dostal podmínku

Pokud měl Komárek nějaké podezření, nevyčerpal podle soudkyně Jitky Drábkové všechny zákonné prostředky, které se mu nabízely. Mohl se například obrátit na Vrchní státní zastupitelství, řekla soudkyně. „Zvolil velmi nešťastný způsob,“ dodala. Informaci o prověřování Tuhého se podle ní dozvěděl v rámci výkonu svého povolání a podle zákona ji proto zveřejnit neměl.

Detektiv obvinil šéfa policie Tuhého z úniku informací. Trest teď hrozí jemu

V případu, o kterém Komárek mluvil, šlo o to, že z telefonu, který dříve používali Tuhého blízcí, unikaly informace o vyšetřování údajně zmanipulovaných IT zakázek. Ukázalo se však, že inspekce uvedla do záznamu o zahájení vyšetřování nesprávný směr komunikace a sms naopak přišla na zmíněný telefon. Prošetřování bylo v době, kdy Komárek výrok pronesl, odloženo.

Tuhý žádá náhradu 50 tisíc

Komárek v loňském roce patřil k hlavním kritikům reorganizace části policie, při které se Útvar pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) a Útvar odhalování korupce a finanční kriminality sloučily do Národní centrály proti organizovanému zločinu.

Inspekce obvinila exdetektiva Komárka. Kvůli slovům o „brutálním úniku“ Tuhého

Kvůli změnám Komárek od sboru odešel. Policii v té době opustil i jeho tehdejší nadřízený a ředitel ÚOOZ Robert Šlachta, který se ve čtvrtek jako svědek Komárka zastal. Oba odchod vysvětlovali tím, že podle nich byla reorganizace účelová.

Tuhý žádá jako náhradu nemajetkové újmy 50 000 korun. Soudu ho s nárokem odkázal na civilní řízení. „Pan poškozený nějakým způsobem poškozen býti mohl, na druhou stranu nemám podklady pro to, jakým způsobem vyčíslit nemajetkovou újmu,“ dodala Drábková.