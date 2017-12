Tlustých dětí v Česku přibývá. Lékaři viní lenost, rodiče i drahé jídlo

Studie britských lékařů uvádí, že v Británii je momentálně 30 procent obézních dětí. Rodiče si podle lékařů hlavu s tlustým dítkem nedělají, protože si myslí, že dětské tuky s dospělostí zmizí. Opak je pravdou, výzkum varuje, že více než polovina obézních dětí bude trpět nadváhou i v dospělosti.

V Česku jsme na tom podle pediatra Michala Maliny lépe, nadváhou trpí až 25 procent dětí (podle věkové skupiny a pohlaví), obezitou pak asi 8 až 9 procent. Přitom až dvě třetiny těchto dětí trpí nadváhou i v dospělosti.

„Počet obézních dětí stoupá. A jelikož v tomto bohužel kopírujeme celosvětový trend, bude i v Česku za čas více obézních lidí než nyní,“ uvedl Malina pro Blesk Zprávy.

„Pravděpodobnost, že děti budou obézní i v dospělém věku, je vysoká, stejně tak je vysoká pravděpodobnost rozvoje cukrovky II. typu a kardiovaskulárních onemocnění již v mnohem nižším věku. Spolu s nimi pak roste rovněž riziko invalidity a předčasného úmrtí,“ varují farmaceuti z portálu Lékarnické kapky.

Podle pediatra nejsou děti náchylné k obezitě více než před lety. „Jen se nyní zvyšuje nabídka a dostupnost vysokokalorických jídel chudých na jiné živiny. Svoji roli v tom hraje i marketing potravinářských firem,“ vysvětluje Malina.

Podobně to vidí i britští lékaři. Dětská obezita podle nich souvisí i s ekonomikou. Zdravé potraviny, jako ovoce a zelenina, jsou dražší než polotovary a nezdravé potraviny. Proti obezitě by se mělo bojovat i pohybem, ale děti raději tráví čas u počítače nebo tabletu. Na vině jsou také příliš drahé sportovní kroužky.

Velký vliv na obezitu má rodina a prostředí. Správný stravovací režim je u dětí mnohem důležitější než u dospělých. Je potřeba už od malička vštipovat dítěti jak vhodné složení stravy, které je důležité pro růst a vývoj, tak stravovací návyky a v neposlední řadě také přiměřený pohyb. Cílem výchovy je nenásilnou formou a náležitou motivací vést dítě ke zdravému stravování a fyzické aktivitě, které zásadně ovlivní zdravotní stav a celý způsob života dítěte v budoucnu.

Rizikovým obdobím je novorozenecký věk, kdy se tvoří tukové buňky. Předčasné nebo nadměrné podávání mléčné výživy může podpořit zvýšenou tvorbu tukových buněk už v tomto útlém věku. Navíc je možné vypěstovat dítěti návyk na jídlo jako tišící prostředek (podání láhve nebo prsa při pláči).

Dalším krizovým obdobím je nástup do školy, neboť dochází ke změně denního režimu a snížení pohybové aktivity (sezení ve škole, při psaní úkolů, nedostatek času na oblíbené aktivity), ale také se začíná uplatňovat vliv kamarádů a spolužáků. A nakonec puberta, kdy dochází k růstu a hromadění tukové tkáně a navíc se začíná snižovat energetická potřeba organismu.

