Postižený neseděl do tabulky, tak nedostal peníze. Chyb úředníků jsou tisíce, braňte se

Na českých úřadech za posledních 15 let ubylo chyb. Přesto ale každý rok vydají úředníci řadu rozhodnutí, která jsou zcela nesmyslná nebo přinejmenším sporná. Je o tom přesvědčená ombudsmanka Anna Šabatová. Částečně za to mohou lidská pochybení, v řadě případů jde ale o nevhodné zákony. „Některé zákony nepočítají, že by mohlo dojít k určitým situacím,“ uvedla v rozhovoru pro Blesk Zprávy. Lidé pak „nezapadají“ do úředních tabulek a ve výsledku třeba mohou přijít o peníze, na které mají nárok.