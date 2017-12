Týraná Tonča má radost z Vánoc. Našli jsme otce, co jí sahal mezi nohy

„Je tady Bára. Ta pi*a!“ To se ozvalo zpoza vrat, když se Blesk Zprávy vydaly spolu s Barborou Tocauerovou za rodinou Toničky. Byla to matka dívky. Bára, která Tonče pomohla na cestě z domova, chtěla jejím rodičům popřát hezké Vánoce. Vnitřně cítila, že by měla něco udělat, aby o svou dceru neměli rodiče starost. Přinesla s sebou vánoční hvězdu, štolu a fotografie, které mapují Tončin život za poslední rok.

Chvíli po zazvonění se ozvalo šramocení a dveře otevřel otec Josef. Psal se pátek 15. prosince a Josef byl v dobré náladě. Návštěvníky ze zahrady „nevypakoval“. Ani nevypadal jako násilník, spíš vizáží i pachem připomínal bezdomovce.

„Kde je Tonina?“ zeptal se Báry, která mu předávala dárky s tím, že si mají na Vánoce přilepšit. A spokojil se s odpovědí, že se má Tonča dobře. Posléze Báře, která pracuje jako dobrovolnice pro Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat, dovolil vstoupit na dvorek. A ukázal jí dneska už nepočetnou psí smečku. Zdání ale klame, muži prý může během minuty „přepnout v hlavě“ a bral by na Báru hůl, tvrdí o něm mladá žena.

Syn pase ovce

Neúhledný dvorek plný harampádí má v jednom z rohů improvizovaný památník pro psy, kteří rodinu opustili. Každý z nich tam má vlastní náhrobek jako vzpomínku. V závěru návštěvy přišel i syn Jarek (25), který nedaleko pásl ovce. Přihnal se s celým stádem a Báře ani neodpověděl na pozdrav. Později večer jí ale poslal SMS s tím, že je rád, že se má Tonča dobře. A zeptal se, jestli by mu mohla dát její telefonní číslo, aby se Tonče sám ozval.

Po této návštěvě se Bára přesunula přímo za Tončou do chráněného bydlení. To už bylo značně veselejší. Tonička svoji kamarádku nadšeně vítala i se svým psem Beethovenem. Bára jí přivezla spoustu balíčků od lidí, kteří dívku na dálku podporují. Radost Tonči se ještě umocnila, když balíčky rozbalovala. Nejhezčí dárek byl fotoaparát od pana Pavla. Ale radost měla z každé maličkosti.

Podle vedení chráněného bydlení, ve kterém Tonička žije, má podle výsledků auditu šanci na podporu samostatného bydlení. A možná i na samostatné bydlení. Zatím však ještě má hodně co dohánět a hodně co se učit. Zdejší zaměstnanci dívce shánějí uplatnění, je to ale trochu složitější, protože nabídka práce je omezená.

Tonička žije v chráněném bydlení už rok. Se svojí spolubydlící Marcelkou vychází dobře. Letos spolu také napekly cukroví a Tonča sama ostrojila vánoční stromeček. Její největší přání je stále tablet. „Chtěla bych ho, mohla bych si stahovat fotky a fotit,“ zmínila pro Blesk Zprávy.

Podívá se Tonča k moři?

Kromě tabletu by se také toužila podívat k moři. Ale to až splatí dluh, který na ni udělal vlastní otec. Ještě jí z něj zbývá uhradit asi sedm a půl tisíce. Finanční závazek se možná podaří splatit dřív, několik lidí, v čele s organizací Handipet (jejich prostřednictvím poslala dárkyně 15 tisíc korun, pozn. red.), poslalo Tonče peníze. Už má skoro dvacet tisíc. Bere to ale i jako rezervu na horší časy.

Jako dluh platí Tonča sice „jen“ několik stovek měsíčně, ovšem s devítitisícovým důchodem a šestitisícovým nájmem to není přesto snadné. I před další pomoc. V chráněném bydlení jsou prý velmi schopní zaměstnanci, kteří se snaží Toničce najít práci. Zatím ale bez úspěchu.

Tonča tvrdí, že se má celkově dobře a že by se už rozhodně do původního domova nevrátila. Tam musela jíst odpad, rodina si z ní udělala otloukánka a táta jí sahal mezi nohy.

Sousedka Ludmila Dršťáková prý už před deseti lety byla za sociální pracovnicí, která je i současnou ženou vrážského starosty, aby „sociálka“ nějak zakročila. Nestalo se však nic, tvrdí.

Podle sousedky pracovníci ze sociálního odboru na místě byli. Otec je ale nevpustil dovnitř. To vyvrátila sociální pracovnice Milena Mátlová. Pro Blesk Zprávy už dříve uvedla, že žádný podnět, kterým by se měli zabývat, nedostali. Potom však kontakt přerušila. Místní starosta zase nijak na dotazy Blesk Zpráv nereagoval.

Podle sousedky rodina dříve bydlela v Novém Jičíně. „Když bydleli v Novém Jičíně, tak ještě byla vcelku čistá. Když se přestěhovali sem, tak to začalo jít od desíti k pěti (minimálně před 12 lety, pozn. red.). Doposud mají záchod venku a koupelnu prý snad mají jenom provizorní. Nejednou mi říkala, že se koupali ve vaně tím způsobem, že první šla do čisté vody ona a potom zbytek rodiny,“ uvedla pro Blesk Zprávy Drštáková.

Jak má postupovat sociálka? A co škola?

Otázkou zůstává, zda a jak přesně chyboval sociální odbor, ale i další instituce. Co škola, kterou dívka navštěvovala? Nebo později učiliště, kde vychodila první ročník?

Podle učitelky základní školy Miroslavy Netíkové je v případě, kdy má pedagog podezření na zanedbání péče, lehká pomoc. „Nejprve bych to řekla naší preventistce. A ta by mi řekla, co a jak a pokud by to nezabralo, následovalo by pozvání matky do školy,“ uvedla Netíková s tím, že právě metodik prevence nastalou situaci začne řešit. Měla by ho podle jejího tvrzení mít každá škola.

Další možností, která týranému nebo zanedbanému dítěti pomůže, je právě sociální odbor. Sociální pracovník se situací začne zabývat na podnět školy, lékaře, nebo třeba sousedů. Úplné odebrání potomka je ale hodně složitý proces.

„Sociální pracovník může mít signál ze školy, od lékaře, může to oznámit někdo z okolí nebo z rodiny. Musí to prošetřit a získat důkazy. Potom musí pracovat především s rodinou. Zanedbávání může být z různého důvodu, rodina třeba některé věci nezvládá nebo neumí,“ uvedla pro Blesk Zprávy první místopředsedkyně společnosti sociálních pracovníků ČR Monika Legnerová.

Pokud je to úmyslné zanedbávání, nebo i týrání, tak existuje několik stupňů, jak danou situaci řešit. A to od soudního dohledu až po návrh na ústavní výchovu, to je ale podle sociální pracovnice až nejkrajnější řešení. Vždycky prý záleží na konkrétním případu.