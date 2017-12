Čeští senioři si od ledna polepší o stokoruny. Starobní důchody totiž po letošní valorizaci stoupnou v průměru o 411 korun, minimálně pak o 150 korun. Týká se to všech důchodů, ať už jsou vypláceny bezhotovostně nebo v hotovosti prostřednictvím pošty. Do budoucna by měla být valorizace ještě výraznější, změny ve vyplácení důchodů totiž slibuje nová vláda.