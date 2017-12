Milan kvůli závažné nemoci ztratil své sny. „Pařil“ a pil, pak přišel zvrat

Od dětství zbožňoval sport. Milan se našel ve skoku vysokém, kde dosahoval skvělých výsledků a jeho snem byla olympiáda. Když ho píchlo v kyčlích, bylo mu sotva osmnáct. Nejprve nad tím mávnul rukou, pak se jednou probudil a nemohl vstát. Lékaři objevili Milanovi závažnou chorobu a hned na to další zdravotní komplikace. Se sportem byl konec. Začal pít a chodit po diskotékách. Co ho nakonec zachránilo před pádem na dno?

„Těsně před nástupem do reprezentace mě začalo píchat v kyčlích,“ vzpomíná mladý muž pro Blesk Zprávy a pokračuje: „Jednou jsem se ráno probudil a nemohl se postavit na nohy.“

Nejdříve se Milan dozvěděl, že má špatně narostlé kyčle. O rok později mu diagnostikovali Bechtěrevovu chorobu, která není pro mladé lidi obvyklá.

Milan musel skončit se sportem, ve kterém do té doby vynikal. Ztratil kontakt s přáteli z tréninků a těžce to nesl. Lékaři mu navíc řekli, že jeho nemoc postupuje velmi rychle a časem by mohl skončit na invalidním vozíku.

Milan začal chodit po diskotékách a pít alkohol. „Po půl roce paření jsem se nad sebou zamyslel a řekl si, že tohle nejsem já, že chci něco jiného. Že chci dokázat lidem, že chci dál sportovat a pomáhat,“ vzpomíná Milan.

Co ho nakonec zachránilo? Proč rozjel projekt s názvem Cesta proti bolesti? Komu všemu pomohl? Podívejte se na Milanovu zpověď: