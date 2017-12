Umělý vánoční stromek může ohrozit vaše zdraví. Těžkými kovy a ftaláty

V posledních letech se můžeme často setkat s prodejem živých stromečků v květináči. Zde ale opět pozor na to, odkud stromečky pocházejí.

„Myšlenka je taková, že si pak stromeček můžeme zasadit, když tedy máme kam. Na cizím bychom neměli – i les, do kterého chodíme na houby, někomu patří a má nějakou koncepci. Zároveň je třeba pamatovat na to, že když by se stromeček ujal, takhle malý nezůstane. Naopak, může z něho být za pár let pořádný a stínící velikán,“ uvedl Čubr.