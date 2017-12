V poslední době se objevila zejména otázka toho, jak danit zisky z investic do kryptoměn i zisky v kryptoměnách. Ministerstvo tvrdí, že zisky by se měly danit jako všude jinde. „Zisky z převodu bitcoinu se musí danit, stejně jako jiné zisky,“ potvrzuje slova ministerstva i účetní Paralelní Polis a Bitcoin Cofee.

Další lidé z týmu Paralelní Polis, kteří se věnují kryptoměnám, ale upozorňují, že tím v podstatě dochází k popření principů, které za vznikem alternativních měn stály. „Zdanění bitcoinu je proti myšlenkám, na kterých bitcoin stojí. Bitcoin je postaven na absolutní ochraně vlastnictví a finanční svobody,“ řekl Blesk Zprávám Jan Hubík z Paralelní Polis.

Stát nemá na kryptoměny přímý dosah

Hubík zároveň upozornil na to, že stát kvůli technickému řešení kryptoměn nemá jak dosáhnout na člověka, který by se rozhodl držet veškerou svou měnu v bitcoinech. „Vystaví se tím samozřejmě státnímu násilí, ale narozdíl od hotovosti nebo bankovních účtů mu bitcoiny nakonec nikdo nezabaví,“ konstatoval.

Kryptoměny jsou záměrně postavené tak, aby je nemohl nikdo ovlivnit zvenčí. Lidem, kteří bitcoin používají z ideových důvodů, se totiž příčí i další z prostředků, kterým stát ovlivňuje hodnotu klasické měny. Tou je inflace, kterou kryptoměny v podstatě vylučují způsobem, jakým fungují. „Bitcoin nemá žádnou centrální autoritu a žádný mechanismus, kterým by bylo možné manipulovat s měnovou zásobou - bitcoinů bude existovat jen 21 milionů a nikdo je nedotiskne. Bitcoiny se tedy v tomto ohledu chovají podobně jako zlato - je jich omezené množství,“ popsal Hubík.

Snahy o regulaci kryptoměn

Vlády začínají hledat způsoby, jak krytoměny omezit. „Dá se odhadnout, že bitcoin momentálně přenáší hodnotu převyšující tři miliardy dolarů (asi 66 miliard korun) za den. Tento objem navíc ruku v ruce s počtem uživatelů stoupá exponenciálně,“ vyčísluje Hubík, jak velkou silou je aktuálně nejsilnější kryptoměna.

„V některých státech se dnes například uvažuje o povinnosti deklarovat vlastnictví kryptoměn pod sankcemi,“ dodává na téma regulace bitcoinů Pavel Urbaczka z Blockchain Legal. Dodává však, že vymahatelnost takových zákazů a sankcí je podle něj nereálná a dlouhodobě neudržitelná.

Přesto se o to některé státy snaží. Nejznámější jsou v tomto ohledu Čína s Jižní Koreou. Obě země se totiž rozhodly přistoupit k zákazu ICO. To je obdoba crowdfundingových kampaní, kde jsou místo běžných měn používány právě kryptoměny. Podobné kampaně ale přilákaly i podvodníky, což byl důvod, proč se země rozhodly tuto formu financování nových projektů stopnout.

Poplatek za bezpečnost transakcí

Další velkou otázkou se stalo to, kam se vyšplhají poplatky za transakce virtuální měnou. Ty totiž v posledních měsících vyletěly podobně jako cena bitcoinu. I těm se však lze vyhnout.

„U bitcoinu je potřeba rozlišovat mezi takzvanými on-chain a off-chain transakcemi,“ vysvětlil Hubík. On-chain transakce jsou takové, které se zapíší do blockchainu (účetní kniha kryptoměny). Právě za ty se platí poplatek těžařům bitcoinu, kteří transakce zapisují.

„Off-chain transakce jsou takové, které se do blockchainu nezapisují a zajišťuje je nějaká centrální autorita - například burza nebo něco jako bitcoinová banka,“ popsal dále Hubík. Druhá možnost je sice mnohem levnější, není ale tak bezpečná, právě kvůli nutnosti svěřit bitcoiny třetí straně.

V současnosti se proto testuje nová nadstavba nad bitcoinem, ta nese jméno Lightning Network. Měla by umožnit provádět off-chain transakce, bez nutnosti svěřovat svou kryptoměnu jakékoli třetí straně. Účastníkům umožňuje vyměňovat tyto transakce a do blockchainu zapíše až finální stav.

„Lze si to představit, jako když vám v hospodě dělají v průběhu večera čárky za pivo, ale platíte jen jednou až na konci večera. S tím rozdílem, že hospodský má jistotu, že mu zaplatíte, a vy máte jistotu, že platíte jen to, co jste si objednali,“ popsal Hubík, jak by nový systém měl fungovat.

Kdy jsou bitcoiny navždy ztracené?

Důvěra ve třetí stranu a to, zda jí svou kryptoměnu svěříte, souvisí i s poslední z velkých otázek, které vyvstaly v poslední době. Tím, že bitcoiny a spol. drží čím dál větší množství lidí, se musíme potýkat s tím, jak se dostat ke kryptoměně, která zůstala v peněženkách zemřelých.

Jak snadno a zda vůbec se lidé ke kryptoměně po pozůstalém dostanou, záleží na tom, zda měl své mince na burze, nebo v osobní peněžence. Pokud měl mrtvý člověk bitcoiny na vlastní peněžence, je nutné, aby po sobě zanechal její přístupové údaje.

„Pokud uchováváte kryptoměny u třetí osoby, pak se k těmto pozůstalí dostanou i bez toho, abyste zanechali přístupové údaje,“ popsal Urbaczka, jak se šance na získání kryptoměn změní, pokud je pozůstalý měl uložené například na burze. Celý proces je potom podobný jako u bankovního účtu. „V takovém případě však nevyužíváte zásadní výhodu kryptoměn, a sice, nemusíte důvěřovat žádné třetí osobě,“ dodal.

„U decentralizovaných kryptoměn, jako je bitcoin, je vzhledem k našim dnešním technologickým možnostem „navždy“ ztracená,“ zmínil Urbaczka na otázku, co se stane s měnou, která zůstane v peněženkách, ke kterým se ztratí přístup. Jedinou možností by tak podle něj bylo zjistit takzvaný privátní klíč. „To je nicméně extrémně nepravděpodobné, neboť by to znamenalo prolomení kryptografického algoritmu využívaného kryptoměnami,“ vysvětlil na závěr.