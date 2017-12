Rekordní odstávka datových schránek je tu. Dotkne se 850 tisíc lidí i firem

Kompletní odstávka systému datových schránek proběhne v termínu 29. 12. 2017 od 16 hodin do 2. 1. 2018 do 16 hodin. Po tyto dny nebude možné se k datové schránce přihlásit.

Nebudou také dostupné také služby, pro které je potřeba přihlášení právě před datovou schránku, například portály Finanční správy, České správy sociálního zabezpečení nebo služby, které jsou nabízeny v rámci Portálu veřejné správy.

„Informační systém datových schránek funguje od roku 2009 a aktuálně je nezbytný přechod na novou infrastrukturu. V této souvislosti je třeba učinit všechny potřebné kroky, díky kterým bude zachována maximální bezpečnosti systému a integrita dat,“ uvedlo v této souvislosti ministerstvo vnitra.

Poslanec nutí skautům datové schránky. „Máme je řešit na táborech?“ volá Junák

Na žádném ze 7247 kontaktních míst CzechPointu nepůjde zřídit nebo znepřístupnit datovou schránku. Nedostupná bude i autorizovaná konverze s možností zaslání nebo vyzvednutí, které nabízí služba Úschovny CzechPointu. Právě CzechPoint umožňuje získat do datové schránky elektronické výpisy třeba z rejstříku trestů nebo bodového hodnocení řidiče.

Vnitro upozornilo také na to, že v daném období nebude možné zveřejňovat smlouvy v registru smluv. „Pro podání, které je nutné provést v průběhu odstávky, je možné použít e-mail opatřený uznávaným elektronickým podpisem odeslaný na elektronickou podatelnu úřadu,“ řekl pro Blesk Zprávy Roman Vrba, ředitel odboru eGovernmentu.

Předchozí odstávky byly výrazně kratší

„Plánovaná odstávka je nejdelší v historii datových schránek,“ potvrdil mluvčí České pošty Matyáš Vitík. Právě pošta je provozovatelem systému a od státu za to dostává 500 milionů korun ročně. V této souvislosti si podnik najal specializovanou firmu O2 IT Services, která provoz reálně zajišťuje. Pošta za pět let zaplatí firmě 1,8 miliardy korun. Dosavadní odstávky byly vždy výrazně kratší.

Datové schránky budou mít rozsáhlou výluku a nebudou fungovat. | MVČR

Provoz datových schránek v roce 2014 kritizoval Nejvyšší kontrolní úřad. Podle tehdejší zprávy kontrolorů nedokázalo ministerstvo vnitra doložit, zda zavedení datových schránek přineslo očekávané úspory. Zavedení a provoz systému stál během prvních tří let 2,9 miliardy korun a například v roce 2012 jedna zpráva vyšla stát v průměru na více než 17 korun. Od té doby nicméně počet odeslaných zpráv výrazně narostl.

Vnitro nezná potřeby policie, kritizují kontroloři. Plýtvá se miliony

100 milionů zpráv za rok

Zatímco v roce 2012 bylo odesláno 45,6 milionů zpráv, letos už to bylo více než 100 milionů. Každý rok počet zpráv roste přibližně o desetinu. A stále více lidí si datovou schránku zřizuje, přestože jim to zákon neukládá.

„Nárůst počtu datových schránek zřízených na žádost výrazně převyšuje nárůst schránek ze zákona, což lze vyložit jako projev zájmu o výhody používání datových schránek,“ komentoval Vrba. Momentálně existuje přes 850 tisíc datových schránek, z toho 597 jich bylo zřízeno zákonem, 258 tisíc na základě žádosti. V těchto počtech je i 114 tisíc schránek, o které si požádaly fyzické osoby.