Olivy a špek ve vepřovém mase. Medici mají trenažér na zavádění jehel

Ne všichni pacienti dají souhlas k tomu, aby se od nich učili medici. Zvláště pokud jde například o zavádění kanyl, obřích jehel, do těla. K radosti studentů medicíny, lékařů a hlavně pacientů mají letos medici nový předmět Moderní medicínské technologie. Díky tomu mají možnost naučit se pracovat s moderními zdravotnickými nástroji, aniž by pacient trpěl. Medici se tak například učili zavádět kanylu pomocí ultrazvuku do kusu zvířecího masa.