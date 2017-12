Prvňáčky z Teplic posílali do plynu. Hoteliér je teď zdarma pozval do Špindlu

Rasistické nadávky, nenávist a znechucení. To byly reakce na fotografii třídy prvňáčků, kterou zveřejnil Teplický deník. Lidé na internetu si totiž velice rychle všimli, že třída je složena zejména z dětí arabského a romského původu, což je pohoršilo, a děti zasypali hodně nevybíravými komentáři.

Reakce byly nenávistné, případem se nyní zabývá policie. Zprávy jako „tam by sednul granát jak prdel na prkýnko“ vyděsily rodiny natolik, že se bály děti do školy posílat. Dokonce jim přicházely emaily, v nichž se psalo například toto: „Počkejte, až někomu v naší škole někdo podřeže krk.“ Další diskutéři naznačovali, že by děti měly skončit v plynu - tedy podobně jako Židé v době hitlerovského Německa.

Dětem se ale na druhou stranu dostalo také zastání od řady lidí. Postavil se za ně i hoteliér Alexandr Bílek, který se je rozhodl i s rodinami pozvat do svého hotelu Hromovka ve Špindlerově Mlýně. Zadarmo.

Podobný čin již hoteliér před pár lety uskutečnil, když nabídl pobyt zdarma chudým matkám či osamělým lidem. Dočkal se tak velké odezvy. Tato akce byla ovšem velmi náročná, a proto ji další rok už nezopakoval. Rasistická vlna ho ale naštvala natolik, že k sobě tentokrát pozval děti z Teplic.

