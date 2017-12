Merkelová mi dala slib, řekl manžel zavražděné Češky v Berlíně. O co šlo?

Schůzka přichází jen den před prvním výročím útoku z 19. prosince a v době, kdy Merkelová i německé úřady čelí ostré kritice příbuzných obětí. Ti jí v otevřeném dopise zhruba před dvěma týdny napsali, že „v Německu chybí základní profesionalita v zacházení s terorismem“.

„Celá ta schůzka probíhala tak, že jsme seděli u 12 stolů rozděleni podle zasedacího pořádku a paní spolková kancléřka obcházela stoly jeden po druhém, aby se se všemi mohla osobně setkat a osobně s námi promluvit," řekl českým novinářům po schůzce Čižmár. „My jsme měli štěstí, protože náš stůl byl ten první, u kterého se paní kancléřka posadila,“ uvedl devětatřicetiletý inženýr Petr Čižmár, podle kterého díky tomu měli asi nejvíce času si s šéfkou německé vlády promluvit.

Čižmár se jí zeptal třeba na vyšetřování případu, v němž německé úřady učinily řadu chyb. „Ona přislíbila, že se postará o to, aby se všechno vyjasnilo, vyšetřilo. Uvidíme, co se stane doopravdy. Já jsem na to sám zvědav,“ poznamenal. Dnešní setkání, na němž jeho syn David Merkelové dal dvojici obrázků, za což mu česky poděkovala, každopádně vidí jako krok správným směrem.

Manžel Češky, kterou zabil terorista, se pustil do Merkelové. Pozůstalí chtějí víc peněz

Útok, který si vyžádal i na 70 zraněných, byl podle nich také tragickým následkem politické nečinnosti vlády Merkelové. „Také vaše dosavadní aktivity na podporu našich rodin nejsou dostatečné,“ napsali pozůstalí, kteří kancléřce vyčítali mimo jiné to, že jim téměř rok po útoku nekondolovala ani osobně, ani písemně.

Češka Naďa Čižmár je jedinou obětí islamistů v Evropě. Zemřela loni, když Tunisan Anis Amri najel kamionem na vánoční trh v Berlíně.

Tuto výhradu zopakoval i Čižmár, který po úmrtí manželky sám vychovává šestiletého syna. V pondělí se Merkelové, která podle něj stejně jako další politici odmítla přijmout zodpovědnost, chtěl zeptat, proč se s postiženými rozhodla nekomunikovat.

Lepší zacházení s pozůstalými v dohlednu

Šéfka německé vlády v pondělí na tiskové konferenci v Berlíně uvedla, že si je vědoma toho, že si někteří pozůstalí přáli dřívější setkání. Pondělní schůzku ale i tak považuje za velmi důležitou. Postiženým na ní chtěla dát najevo soucit i odhodlání věci zlepšit. Je jí ale jasné, že ztráta pozůstalých se nedá nikdy odčinit.

„Ani mi neřekli, zda mají ženu v mrazáku.“ Petrovi zabil ženu terorista, Němci mlčeli

I na základě stížností příbuzných obětí německé úřady do budoucna změní přístup k pozůstalým a zraněným. Vládní zmocněnec pro oběti útoku Kurt Beck minulý týden navrhl mimo jiné, aby se jim usnadnil přístup k pomoci přes určité koordinační centrum. Vyslovil se také pro vyšší finanční odškodnění. Vláda už takovou pomoc přislíbila.