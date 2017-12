Takhle zdraží život v Česku: Porostou ceny vody, nájmy i parkování. O kolik u vás?

Obyvatelé Moravskoslezského kraje budou od ledna jako každoročně platit více za vodu. Ceny jízdného či výše nájemného se příliš měnit nebudou, zpravidla jen o inflaci. Za svoz odpadů v některých městech lidé ušetři, Karviná poplatky dokonce zrušila úplně.

Cena vody na Frýdecko-Místecku, Karvinsku, Novojičínsku a Opavsku, kam dodávají vodu Severomoravské vodovody a kanalizace, stoupne od 1. ledna o 2,34 koruny na 81,07 koruny za metr krychlový. V Ostravě, kde dodávají vodu Ostravské vodárny a kanalizace, cena vzroste o 68 haléřů na 77,30 koruny. Zdražení podle vodohospodářů souvisí mimo jiné s vývojem nákladů na obnovu infrastruktury, nárůstem cen surové vody nebo náklady v personální oblasti.

Firma Residomo (dříve RPG Byty), která je největším poskytovatelem nájemního bydlení v Česku, zvýší nájmy u bytů, ve kterých dříve platilo regulované nájemné a kde nájemné ještě nedosáhlo ceny, jaká je v daném místě obvyklá. „Nezvýšili jsme nájemné skokově, ale navyšujeme jej po dohodě s nájemníky meziročně jen o jednotky procent a míru hodnoty inflace. V každém bytě stanovujeme výši nájemného individuálně. Od 1. ledna 2018 se změna dotkne už jen necelé pětiny domácností a průměrné měsíční navýšení nájemného nepřesáhne 259 korun,“ uvedla mluvčí firmy Kateřina Piechowicz.

O míru inflace, jejíž výše ještě není známa, se nájemné zvýší od 1. března. Residomo v kraji vlastní a spravuje zhruba 43 000 bytů.

Města nájemné ve svých bytech příliš zvyšovat nebudou. „Pronájmy bytů i nebytových prostor, poplatky ze psů nebo pronájmu veřejných prostranství zůstávají stejné,“ řekla mluvčí karvinské radnice Šárka Swiderová.

Nájemné se zvýší například v domech s pečovatelskou službou v Krnově na Bruntálsku. V současné době existují v těchto domech dvě sazby – 35 korun za metr čtvereční měsíčně u starších smluv a 40 korun u zbývajících. Město je sloučí na 42 korun. „Tuto nerovnost nové opatření odstraňuje a zároveň srovnává výši nájmu na úroveň nájemného v sociálních bytech. V současné době totiž méně než 50 procent nájemníků trvale odebírá placené sociální služby. Z toho je vidět, že pro řadu nových žadatelů prioritní není péče, ale nízké nájemné,“ vysvětlila mluvčí krnovské radnice Dira Círová.

V Orlové a Bohumíně na Karvinsku, kam dodává teplo firmy ČEZ Teplárenská, zůstane cena stejná jako letos. „V Bohumíně zůstává cena tepla na sekundární síti 562,35 Kč a v Orlové 572,02 Kč za gigajoule,“ uvedl obchodní ředitel firmy Radim Sobotík. Generální ředitel firmy Petr Hodek uvedl, že stabilizovat většinu cen na úrovni předchozích let se povedlo i díky investicím do tepelných soustav, které vedly k úsporám.

Společnost Veolia Energie ČR, která dodává teplo například na Ostravsku, v Karviné, Havířově nebo Frýdku-Místku, ceny nebude zveřejňovat. „V cenovém vývoji pro příští rok nedojde k výrazným změnám oproti roku 2017,“ uvedla mluvčí firmy Jana Dronská.

Nový tarif v krajském dopravním integrovaném systému začne platit až od února a neobsahuje žádné výrazné změny. „Žáci a studenti se dočkají v ostravské zóně 77 nové dvanáctiměsíční jízdenky za 1106 Kč, jízdenky budou platit v období září–srpen. Studentům v ostravské zóně zlevní pětiměsíční jízdenka z 879 na 553 Kč,“ uvedl jednatel firmy Koordinátor ODIS Aleš Stejskal. V regionálních zónách se zvýší ceny většiny dlouhodobých jízdenek o inflační rozdíl 2,13 procenta. Například u obyčejného jízdného tak stoupne cena za jednu regionální zónu u třicetidenní jízdenky z 235 na 240 korun.

Karvinští zastupitelé tento měsíc rozhodli, že obyvatelé města nebudou od příštího roku platit za odpady. Dosud platili ročně 500 korun za osobu. Od poplatku ale budou osvobozeni jen ti, kteří za odpady nedluží nebo svůj dluh do 30. září 2018 zaplatí.

Na poplatcích za odpady od příštího roku ušetří i rodiny s dětmi v Opavě. Dosud tam byly od poplatku osvobozeny děti do tří let, tento týden zastupitelé schválili, že nebudou platit všechny děti do 15 let. Týkat se to bude asi 10 000 lidí. Roční poplatek za odpad činí v Opavě 495 korun.

Ve Frenštátě pod Radhoštěm na Novojičínsku zaplatí obyvatelé příští rok za odpad 590 korun, o deset korun méně než dosud. V Ostravě se za odpad platí stejně už od roku 2005, a to 498 korun na osobu a rok. Stejná výše poplatků za komunální odpad zůstane i v Novém Jičíně, kde lidé šestým rokem platí 552 korun za osobu.