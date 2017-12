BMW u Sokolova investuje miliardy. Postaví tu okruh pro samořiditelná auta

Německá automobilka BMW začne nedaleko hraničního přechodu Svatý Kříž/Waldsassen u Sokolova stavět zkušební centrum pro elektromobily a samořiditelné vozy. Do polygonu a dalších objektů na ploše 500 hektarů investuje přes třícifernou částku v milionech eur, půjde tedy o miliardy korun. Uvedli to zástupci společnosti na páteční tiskové konferenci.

Nové zkušební středisko, které poskytne práci několika stovkám zaměstnanců, BMW Group zprovozní počátkem příštího desetiletí. Pozemky v místech Velké podkrušnohorské výsypky BMW odkoupila od Sokolovské uhelné. Firma vybírala z více než 80 lokalit.

Vývojová centra BMW v Aschheimu nedaleko Mnichova, ve francouzském Miramas a švédském Arjeplogu už nemají dostatečné kapacity pro splnění požadavků na testování. Polygon bude přibližně dvě a půl hodiny jízdy vozem od hlavního výzkumného a vývojového centra FIZ (Forschungs und Innovationszentrum) společnosti v Mnichově.

„V plánovaném vývojovém centru v Sokolově budeme pokračovat například ve zdokonalování v revolučních oblastech, jakými jsou elektromobilita, digitalizace, autonomní řízení, stejně jako asistenční systémy. V Sokolově jsme našli ideální podmínky a lokaci pro testování vozidel. Otevření prvního vývojového centra ve východní Evropě vytvoří nové možnosti a současně bude milníkem v historii naší společnosti,“ uvedl viceprezident BMW Herbert Grebenc.

BMW plánuje, že v roce 2021 představí svůj první téměř nebo zcela samořiditelný sériový model.

Společnost je na českém trhu zastoupena přímo jako importér od roku 2006. Za prvních deset měsíců letošního roku prodala na českém trhu 6985 vozidel značek BMW a Mini, což představuje meziroční růst o 18 procent.

Na celém světě BMW prodala v listopadu 220.649 aut, meziročně o 5,2 procenta více. Od ledna od BMW zákazníci koupili 2,23 milionu vozů, proti loňskému roku o 3,6 procenta více. Ve stejném období se o 3,7 procenta na 1,89 milionu zvýšil i prodej automobilů samotné kmenové značky BMW. Letos automobilka také prodala téměř 90 tisíc elektromobilů, to je téměř o dvě třetiny více než loni. Za celý rok by to mělo být 100 tisíc elektrických aut.