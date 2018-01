Vladimír Štěch (65) z Chebu požádal o protézy, a proto mu nedali vozík: Amputovali mi nohy, nemůžu do bytu ve 2. patře

Vladimír je těžký diabetik. Lékaři mu amputovali obě nohy loni v lednu kvůli sepsi. „V nemocnici se mě ptali, zda chci protézy či invalidní vozík. Já řekl, že bych rád protézy. V tom momentě jsem neměl na vozík nárok. Přivezli mě sanitkou domů a uložili do postele,“ vypráví nešťastný senior. Ten se najednou ocitl uvězněný ve svém bytě.

Má ho ve druhém patře, kde není výtah. „Těžko jsem mohl začít oběhávat úřady. Syn mi sice velmi pomáhal, ale žije a pracuje v Německu. Manželka zemřela nedávno,“ dodává. I přesto si na Úřadu práce v Chebu zažádal o příspěvek na péči. Úřad práce žádost o příspěvek zamítl s tím, že přijde do bytu udělat místní šetření.

„Řekl jsem jim, že ale v bytě nejsem, že se do něj nedostanu. Po chvíli jsem na to kývnul s tím, ať tedy s sebou vezmou dva muže, kteří mě nahoru vynesou. To úřednice odmítla a řekla, že mám přijít, až budu mít nový byt,“ popsal jednání s chebským úřadem Vladimír.

Ten se poté naštval a žádost stáhnul. „Úředníky nezajímám. Protézy také stále nemám a nebýt příbuzné, která mi sehnala invalidní vozík a nechala mě u sebe přebývat, zůstal bych sedět na chodníku před domem,“ zoufá si.

Proč úředníci nepomohli?

„Úřad práce ČR se nemůže z důvodu mlčenlivosti vyjadřovat ke konkrétním případům,“ uvedla jeho mluvčí Kateřina Beránková. Doplnila, že provádí ze zákona nejprve šetření tam, kde klienti trvale žijí. V případě, že nesouhlasí s rozhodnutím, může se odvolat.

S čím můžete pomoci?

Vladimír Štěch musel svou nelehkou životní situaci řešit. Byt ve druhém patře prodal a nyní shání ke koupi či k pronájmu byt v přízemí, nejlépe v Chebu. Máte-li někdo takový byt, tak můžete volat redakci Blesku na číslo 724 255 224.

Na co mají zdravotně postižení nárok?

Teoreticky mají postižení nárok na následující příspěvky. Vladimíru Štěchovi o nich nikdo ze sociálních pracovníků neřekl.

Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu.

Jednorázový příspěvek na opatření zvláštních zdravotních pomůcek.

Příspěvek na úpravu bytu, který je vyplácen jednorázově.

Příspěvek na pořízení motorového vozidla a na opravu motorového vozidla.

Příspěvek na péči.

