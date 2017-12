Muži dostali ceny za feminismus. Jsou víc slyšet, říkají aktivisté

„K založení soutěže nás vedlo to, že Česká republika se propadá v žebříčcích hodnocení genderové rovnosti, které navíc často hodnotí pouze ekonomické ukazatele,“ popisuje Tomáš Pavlas z Otevřené společnosti. Mnohem závažnější podle něj je, že se v české společnosti objevuje mnoho sexismu a to často z úst nejvyšších představitelů.

I proto je podle Pavlase důležitá kampaň MeToo a není na místě ji zpochybňovat. „Ukazuje se, že sexuální obtěžování je celospolečenský problém, který má genderový podtext,“ dodává k tomu. Kampaň podle něj nevyvrací ani to, že muži mohou obtěžovat i muže nebo se obtěžování mohou dopustit i ženy. „Čísla ale hovoří jasně, genderová asymetrie tu je a nejvíce obětí je mezi ženami,“ upozorňuje.

Pivovar Bernard se navezl do hnutí #MeToo. Zesměšňuje sexuální násilí, říká expertka

Je třeba pozvednout úroveň diskuze o nerovnosti pohlaví

Genderman si tak kladl za cíl v první řadě pozvednout úroveň diskuze o rovnosti pohlaví v České republice. „Když kampaň MeToo dorazila k nám, tak převládalo zlehčování problému a jeho relativizování,“ upozornil Pavlas. Právě diskuze, které o ženách, které promluvily o svém zážitku se sexuálním obtěžováním, naznačovaly, že si za to mohou samy, byly jedním z hlavních důvodů, proč soutěž Genderman roku vznikla.

Zklamáním pro iniciativu je prý i výsledek letošních voleb. „Strany, které se snaží problematiku nerovnosti řešit, zaznamenaly pokles preferencí, nebo se do Poslanecké sněmovny vůbec neprobojovaly,“ vysvětluje Pavlas. I proto je podle něj důležité, aby podobné iniciativy, včetně soutěže Genderman pokračovaly.

„Stále se zde nenastartovala seriózní debata na tohle téma,“ dodává Pavlas s tím, že Česká republika je jedna z posledních evropských zemí, která neratifikovala Istanbulskou úmluvu o prevenci násilí na ženách. Kampaň #MeToo přitom podle organizace poskytla ideální podnět k tomu, aby se rozhořela celospolečenská debata.

Hnutí proti sexuálnímu obtěžování #MeToo je Osobností roku časopisu Time

Genderman s nerovností bojuje už dva roky

Iniciativa Genderman, která tak letos vedla až k ocenění mužů, kteří se nejlépe prali za práva žen, vznikla už před dvěma lety. „Začali jsme pořádáním šesti diskuzí na různá témata, jejichž smyslem bylo kriticky se podívat na naše představy o mužství,“ vysvětlil Pavlas.

Diskuze pak podle něj probíhaly tak, že o každém tématu, ať to byla rodinná péče, komunikace, intimita, nebo přímo feminismus, diskutovali v první fázi setkání muži a ženy odděleně. Následně docházelo ke vzájemnému představení pohledů na věc obou stran. Smyslem diskusí i celé iniciativy je snaha pomáhat mužům otevírat oči.

Podle Pavlase bohužel platí, že ti kdo mají nadvládu, ji nevidí. Iniciativa si dala za úkol to změnit.

Souložící žena i prostitutka na záchodě: Sexistické prasátečko zná své „vítěze“

Nikdo se nesnaží vytvořit „nového muže“

„Nejde nám o stvoření nějakého nového muže, to by byla zase určitá forma šablony. Jde nám o osvobozování se od patriarchálních předsudků. O jakousi genderově férovou etiketu. Jako muži si často neuvědomujeme, že například při pracovních poradách skáčeme ženám do řeči. Je třeba si to nejprve uvědomit a pak to přestat dělat. Jako muži více bagatelizujem problém diskriminace žen, byť existují data ohledně nerovného odměňování a tak dále. V ČR existují ženské feministické organizace, ale muži feministé nikoliv. To je třeba změnit. Cílem iniciativy je zviditelňovat a propojovat muže, kteří se feminismu nebojí, ale dokáží v něm vidět inspiraci,“ vysvětlil Pavlas.

Muži v tomto podle Pavlase mají specifickou povinnost už tím, že mají převahu ve vládě i v obou komorách parlamentu. „Česká republika se přitom zavázala i na mezinárodní úrovni, že tyto problémy bude řešit,“ upozornil. Zatím se to podle něj však neděje.

Po Weinsteinovi a Spaceym obviněno na 20 „zvířat Hollywoodu“

První ročník soutěže tak reagoval právě na tristní stav celospolečenské diskuze o rovnosti obou pohlaví. Její pravidla byla poměrně jednoduchá. „Iniciativa na svém webu zpřístupnila jednoduchý formulář, kde mohl kdokoli nominovat muže, který svým výstupem pozitivně přispěl k této diskuzi,“ popsal Pavlas.

Gendermana hledali mezi sedmdesáti muži

Dohromady se sešlo kolem 70 nominací. „Některé jsme museli vyřadit, jelikož tuto problematiku dehonestovali,“ dodal Pavlas. U vážně míněných příspěvků pak byl rozhodující počet nominací a to, jak velké publikum pozitivně zasáhly. Na základě toho byli vybráni vítězové.

První příčku v premiérovém ročníku obsadil instruktor sebeobrany Pavel Houdek. Výhru si zasloužil za video, které natočil a umístil na sociální sítě. V tom mužům trefně a konkrétně přiblížil jejich odpovědnost. Následoval ho novinář Petr Honzejk z Hospodářských novin, který se svým textem pokusil vysvětlit kampaň MeToo mužům nad čtyřicet. Trojici pak uzavřel sociolog Petr Gibas z Akademie věd, který zvládl analyticky a přitom srozumitelně popsat dnešní situaci.

Vítězné video Pavla Houdka:

„Pro příští ročník bychom rádi zpřesnili metodiku celé soutěže a možná zavedli i více kategorií,“ rozvedl Pavlas to, jak by soutěž mohla probíhat v dalších ročnících.

Mužům více nasloucháme i v ženské problematice

„Když se mnou vyjde rozhovor na toto téma, tak většinou vyvolá bouřlivou diskuzi, v té ale zpravidla nebývá můj názor zpochybňován tolik, jako když stejný názor jinde vysloví žena,“ poukazuje na to, jak hluboce jsou v České společnosti zakořeněny stereotypy. Pavlas tak upozornil na to, že mužský hlas není v patriarchální společnosti tolik zpochybňován, i proto mají muži specifickou odpovědnost na problém genderové nerovnosti veřejně poukazovat.

Sexuální obtěžovaní v Evropském parlamentu: Většina se bojí o místo, proto mlčí, tvrdí oběti

Právě proto je podle něj nezbytné, aby o problému začali mluvit i muži a také zaúkolovávali vlivné muže problém řešit. „To by pomohlo tomuto problému dodat váhu, kterou potřebuje,“ vysvětluje Pavlas. I běžní muži se nad svým chováním musí začít daleko více zamýšlet. „Sebereflexe v české společnosti zatím strašně chybí,“ upozornil. S tím, že kdyby se tato věc změnila, tak by se začalo žít lépe mužům i ženám.