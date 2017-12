Pozor na panenku z Číny. Látky v ní poškozují pohlavní orgány, játra a ledviny

Inspektoři objevili v prodeji dětskou panenku, která po laboratorních testech nevyhověla požadavkům nařízení EU. Obsahovala totiž množství škodlivých látek, které překročily povolené limity dané legislativou. „Česká obchodní inspekce uložila prodejci zákaz distribuce výrobku a stažení z distribuce,“ dodal mluvčí ČOI Jiří Fröhlich.

Panenka obsahuje nepovolené množství esterů kyseliny ftalátové. Účinky na zdraví osob, vyvolané expozicí ftalátům, se u jednotlivých konkrétních sloučenin liší a závisejí na načasování a velikosti dávky. Mladé, vyvíjející se organismy jsou vůči expozici ftalátům citlivější než organismy dospělé. Mimořádně citlivé jsou z tohoto hlediska zejména mužské pohlavní orgány ve fázi vývoje, i když důležité jsou např. též účinky ftalátů na játra, ledviny, plíce a na srážlivost krve, uvádí na svém webu Arnika.

Jedná se o plastovou hračku pod názvem „Fashion girl“, která má měkkou plastovou hlavu s hnědými vlasy. Tělo je vymodelováno z tvrdého neprůhledného plastu. Panenka je oblečena do fialových šatů a na hlavě má korunku.

Na obalu tohoto výrobku je uvedeno, že hračka není vhodná pro děti do tří let a to z důvodu, že obsahuje malé doplňky, jako jsou brýle, sponky atd., které by mohly být spolknuty či vdechnuty.

