Zdechovský jde po krku řetězci IKEA: Zneužívá své postavení na trhu EU, tvrdí

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) se domnívá, že řetězec IKEA požadavkem na certifikaci FSC (Forest Stewardship Council) u dřeva zneužívá své dominantní postavení na trhu Evropské unie. Obrátil se proto na Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise, aby se situací zabývalo. Vyplývá to z návrhu podnětu, který má ČTK k dispozici. Globální lídr v prodeji nábytku IKEA plánuje, že od roku 2020 nebude prodávat žádné výrobky kromě recyklovaných nebo s certifikací FSC. V ČR je tato certifikace minoritní, naopak většina lesních hospodářů využívá konkurenční certifikaci PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification).