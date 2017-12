Češi o kebab nepřijdou: EU v něm nechá fosfáty, odpůrci neuspěli

Zpráva o tom, že Evropská unie plánuje zakázat kebab, způsobila velké pozdvižení nejen mezi milovníky kebabu. Ve skutečnosti šlo jen o boj úředníků a europoslanců, kteří se dohadovali o tom, nakolik jsou nebezpečné fosfáty, které se využívají při jeho přípravě. Odpůrci nakonec neuspěli a fosfáty v kebabu dostanou výjimku. Podstatné je, že kebab by přežil i bez této výjimky, byť s určitým omezením.

Na začátku celého problému je nutné hledat složitou unijní legislativu, která upravuje používání přídatných látek, jako jsou například fosfáty (fosforečnany) v mase. Fosfáty totiž mohou být z hlediska zdraví problematické, a proto se jejich využívání dlouhodobě omezuje, ať už jde o prací prostředky nebo potraviny. Fosfáty nejsou vůbec povoleny například v čerstvém mase.

Vinné klobásy i kebab bez omezení

Podle směrnice se ale mohou využívat v masových výrobcích a také v některých masových preparátech. Jde například o některé tradiční pokrmy, u kterých bylo na základě podnětů jednotlivých státu usouzeno, že zákaz fosfátů, které zajišťují třeba jejich šťavnatost, by je mohl připravit o jejich jedinečnost. Například Česko si vyjednalo výjimky pro vinnou nebo sýrovou klobásu.

Nyní se v Bruselu „hraje“ o to, jestli bude mít podobnou výjimku také, a to konkrétně pro fosfáty skupiny E 338–452. Kebab se totiž ve většině případů připravuje z mraženého polotovaru, který se potom rožní. A státy si momentálně různě vykládají, jestli se omezení týká také právě mraženého masa pro kebab. „Někteří vertikální porcované masové preparáty určené ke grilování a rožnění, takzvané „meat spits“, považovali za masové výrobky a nikoliv za masové preparáty,“ vysvětlila Karolína Kottová ze Zastoupení Evropské komise v ČR.

Aby se do budoucna předešlo jakýmkoliv nedorozuměním, navrhuje Evropská komise pro kebab udělit výjimku pro fosfáty. Díky tomu by byla s jistotou zachována jeho současná kvalita i chuť. „Fosfáty se používají při mražení, protože zajistí, aby preparát následně při tepelné úpravě neměl současně místa silně spálená a místa nedopečená,“ uvedla Kottová.

Diskuse o zdravotním riziku

Návrh úpravy směrnice schválilo také 24 členských států včetně Česka. Otázka zdravotní škodlivosti se přitom vůbec nediskutovala. Přišel s ní až Evropský parlament, konkrétně poslanci z výboru pro zdraví. Ti poukázali na pět let starou studii Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), která zmiňuje, že fosfáty mohou způsobovat kardiovaskulární zdravotní problémy a nemoci srdce. Zároveň doporučili, aby výjimka fosfátů nebyla pro kebab udělena, a to nejméně do doby, než se problematika podrobněji přezkoumá. Jde o běžný postup, který počítá s takzvanou předběžnou opatrností.

Diskusi o tom, nakolik jsou fosfáty pro kebab důležité, odstartovali především němečtí výrobci a prodejci kebabu. Podle nich zákaz fosfátů může výrazně kebab omezit či ho dokonce zlikvidovat. Argumentují například tím, že jde o tradiční pochoutku, která navíc jen v Německu dává práci více než 100 tisícům lidem. V celé EU se každý den sní až 500 tun kebabu, takže dopady by mohly být i v dalších zemích.

Konec kebabu nehrozí ani v budoucnu

Plénum Evropského parlamentu nakonec na zasedání ve Štrasburku tuto námitku neschválilo. Výjimka pro gyros nebo kebab bude nově platit tak, jak bylo plánováno. Zdravotní riziko podle mnoha poslanců nehrozí, a pokud ano, je stejné jako u jiných výrobků. „Stejné látky se dlouhodobě běžně používají při výrobě široké škály potravin, jako jsou slazené nápoje (Coca-Cola) či sladké pečivo (zákusky, dorty), a nikdo se nad tím nepozastavuje a nezpochybňuje to,“ komentoval situaci europoslanec Stanislav Polčák (TOP 09).

Momentálně se čeká na výsledky nové odborné studie, která by měla rizika fosfátů v kebabu podrobně zhodnotit. Pokud se ukáže, že jsou opravdu nebezpečné, bude se jejich zákaz pravděpodobně opět diskutovat. Nicméně i v případě, že by kebab o svou výjimku do budoucna přišel, nebude to znamenat jeho definitivní konec. Spotřebitelé by se ale v takovém případě museli spokojit s horší kvalitou a chutí masa.