Věra čekala na soud o synovi, on zatím dospěl. Přes 20 let se táhnou stovky řízení

Stovky až tisíce lidí v Česku čekají na rozhodnutí soudů více než 20 let. Jen v loňském roce bylo ukončeno celkem 531 takových řízení, o rok dříve 362. Vyplývá to z čísel ministerstva spravedlnosti, která Blesk.cz získal. Nejčastěji za to mohou obstrukce účastníků, nekonečné čekání na posudky znalců i nedostatek soudců. Každý rok stát na odškodném za soudní průtahy zaplatí desítky milionů korun.