Přepálený olej a špinavé fritézy: Pochybí každá šestá restaurace, zjistila kontrola

Každá šestá restaurace používala přepálené tuky či oleje pro přípravu jídel. Během dlouhodobých kontrol, které probíhaly letos od února do listopadu, to zjistila Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI). Problémem byly i špinavé fritézy a digestoře. Uvedl to mluvčí inspekce Radoslav Pospíchal.